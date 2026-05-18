Cantabria incrementará la cobertura de la atención bucodental en los próximos tres años

Archivo - Imagen de una visita al dentista. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SANTANDER, 18 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Salud, César Pascual (PP), ha señalado que el Gobierno de Cantabria está aumentando las prestaciones en la atención bucodental de la comunidad y ha indicado que va a incrementar su cobertura y plantilla en los próximos tres años.

Así lo ha dicho en la sesión vespertina de este lunes del Pleno del Parlamento interpelado por Vox sobre el Plan Integral de Salud Bucodental.

Al respecto, el consejero ha señalado que dentro de la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud, la comunidad se plantea en los próximos años poner en marcha un plan de choque de ortodoncia compleja, reorganizar los circuitos de Atención Primaria con la Unidad del Hospital de Liencres o desarrollar un programa de atención a mayores que incluye que las unidades móviles se desplacen en verano a las residencias.

Además, el consejero, que ha insistido en que no se trata de un plan autonómico sino el desarrollo de la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud, ha apuntado que Cantabria "necesita" reforzar la red de odontología y su presencia en los centros de salud para "evitar la hiperconcentración" en Liencres.

En este contexto, también se plantea la digitalización integral de toda la atención odontológica o la incorporación a medio plazo de la teleconsulta.

Por su parte, desde Vox han denunciado que los técnicos superiores en higiene bucodental llevan doce años sin procesos ordinarios de consolidación de empleo, lo que significa que la red de prevención "sigue funcionando con una estructura frágil" apoyada en 14 profesionales interinos para sostener 22 unidades de salud bucodental en la región.

Además, han criticado que comarcas geográficamente aisladas y especialmente envejecidas, como Liébana o el Nansa, siguen sin contar con la presencia física de un técnico superior en sus centros, así como que en los tres hospitales de referencia --Valdecilla, Laredo y Sierrallana-- continúan sin incorporar la figura de higienista bucodental en sus equipos multidisciplinares. Una carencia "difícil de justificar", a nivel asistencia y de eficiencia de los recursos públicos dado su trabajo preventivo, ha sostenido.

A ello Pascual ha contestado que no va haber plazas para estos profesionales en los hospitales porque no están dentro de sus competencias, y ha dicho que se "intentará" aumentar las plantillas para "abarcar más" en los centros de salud.

RECALIFICACIÓN DE LOS TCAE

Y en materia sanitaria, el Pleno ha aprobado por unanimidad instar al Gobierno autonómico (PP) a que realice, dentro de sus competencias, un informe técnico-jurídico sobre la adecuación de las categorías profesionales del personal estatutario a las titulaciones exigidas, con especial atención al colectivo de los Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE) y técnicos superiores.

Además, la Cámara también insta al Ejecutivo cántabro a que garantice que este proceso se rija por los principios de mérito y capacidad, asegurando que cualquier reclasificación o promoción interna priorice la titulación, la formación técnica especializada y la excelencia en el desempeño asistencial.

Asimismo, y entre otras cuestiones, se pide que demande al Gobierno de España (PSOE-Sumar) la transferencia de los recursos financieros necesarios para evitar que recaiga sobre los fondos autonómicos el coste de la actualización de los subgrupos profesionales dentro de la reforma del Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud.

Esta iniciativa, que ha recabado el apoyo de todos los grupos, ha partido del PRC. Sin embargo, el texto final al que se ha dado luz verde es una enmienda de sustitución de Vox aceptada por los regionalistas.

Se ha dado el hecho de que este mismo grupo también ha aceptado otra enmienda, en este caso de modificación, del PSOE, lo que ha provocado la confusión de los diputados de la bancada del PP y de la propia Mesa de la Cámara al considerar que sendas propuestas eran contradictorias. Por ello, la sesión se ha detenido unos 20 minutos para aclarar el contenido de la resolución a votar.

Finalmente, se ha votado el texto íntegro de Vox ya que a juicio de los regionalistas la modificación de los socialistas quedaba integrada en su propuesta.

El PRC ha defendido que los TCAE son una figura "insustituible" e "imprescindibles" para la dignidad del paciente y el funcionamiento del sistema sanitario, y ha aseverado que muchas veces trabajan con "cargas asistenciales, turnos difíciles, presión constante, cambios organizativos, nuevas demandas y entornos clínicos cada vez más especializados".

Sin embargo, ha denunciado que no tienen el "adecuado" reconocimiento profesional, derivado de una normativa "desfasada" y con una correspondencia menor a la titulación exigida, por lo que ha pedido su recalificación del subgrupo C2 al C1.

Tanto PSOE como Vox han coincidido con los regionalistas, mientras que el PP ha remarcado que el Estado es el que tiene las competencias para atender estar reivindicaciones y ha calificado la iniciativa como "un paripé electoral" de regionalistas y socialistas.

PEDIATRA EN RUBAYO Y CAD DE LAREDO

El consejero de Salud ha vuelto a la tribuna para contestar al PRC una pregunta sobre la plaza de pediatría en el consultorio médico de Rubayo, en Marina de Cudeyo, que ha quedado vacante tras la jubilación de su titular.

Ha explicado que no hay una fecha concreta para su cobertura porque no hay "ni un solo profesional disponible" y que la plaza saldrá a concurso, que "ya está en marcha". Por ello, espera que haya un profesional antes del verano.

Además, la consejera de Inclusión Social, Begoña Gómez del Río, ha negado que exista una situación de "desatención" en el Centro de Atención a la Dependencia (CAD) de Laredo y ha defendido la actuación del Gobierno en la gestión de la plantilla ante dos preguntas de Vox sobre la "insuficiencia" de personal en este centro.

De este modo, ha hecho referencia a que se prevén doce nuevos puestos de trabajo pactados con los sindicatos CCOO, UGT, SIEP y TU y contrataciones hasta que se culmine la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT).

También ha aseverado que la seguridad y la dignidad de los trabajadores y los residentes del CAD "están garantizadas".