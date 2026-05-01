Cantabria inicia una campaña para que el Día Europeo del Trabajador Autónomo reciba "el máximo respaldo social" - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 1 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria va a iniciar una campaña de adhesión a la iniciativa de declarar el día 10 de marzo Día Europeo del Trabajador Autónomo para que reciba "el máximo apoyo social" después de que la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo admitiese este mes la propuesta del Ejecutivo.

Para ello, la Dirección General de Comercio y Consumo ha hecho un llamamiento entre las asociaciones de autónomos y comerciantes, así como entre sindicatos, organizaciones sociales, cámaras de comercio y patronal para que se sumen a la iniciativa presentada en el Parlamento Europeo por el consejero de Industria, Eduardo Arasti, en nombre de la Mesa del Empleo Autónomo.

El Día Europeo del Trabajador Autónomo pretende reforzar el reconocimiento institucional, la visibilidad y el apoyo político a este colectivo, ha informado el Gobierno cántabro.

Tal y como ha explicado, el procedimiento para apoyar la petición comienza con el registro del usuario (https://www.europarl.europa.eu/petitions/es/registration/reg...), manifestando el apoyo sin necesidad de aportar argumentos adicionales.

Su finalidad va más allá de respaldar el papel de los autónomos mediante, ya que también supone participar en un mecanismo formal de intervención ciudadana dentro del sistema institucional de la Unión Europea.

La propuesta planteada por Cantabria está registrada en https://www.europarl.europa.eu/petitions/es/petition/content... 025

Arasti ha considerado que esta declaración supone una oportunidad para impulsar políticas específicas, compartir buenas prácticas entre estados miembros y avanzar hacia una Europa que "no deje atrás a quienes arriesgan cada día para generar empleo y cohesión social".

RESPALDO NACIONAL

La iniciativa ha obtenido esta semana el respaldo del Gobierno de España y del resto de las comunidades autónomas en el marco de la Mesa de directores generales de comercio de toda España, incluido el del Gobierno de Cantabria, Rosendo Ruiz, y que ha estado presidida por el director general de Política Comercial y Seguridad Económica del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa de España, Julián Conthe.

Todos ellos han felicitado a Cantabria por la iniciativa, que han respaldado al considerar que se trata de un reconocimiento "necesario y justo" para un colectivo que en la UE cuenta con más de 27 millones de trabajadores, lo que supone cerca del 14 por ciento del empleo total. En España representan el torno al 16% de la población ocupada, y en otros estados miembros, superan incluso el 20%.

El conjunto de directores generales de Comercio de las comunidades autónomas ha aplaudido la iniciativa, lo que, en opinión de Arasti, "supone un hito muy importante".

Por otra parte, el director general ha aprovechado su presencia en la Mesa, celebrada en Toledo, para dar a conocer el primer programa de relevo generacional para el sector comercial de Cantabria, puesto en marcha por la Consejería en colaboración con la Cámara de Comercio de Cantabria y la participación de la Cámara de Comercio de Torrelavega y la Federación del Comercio de Cantabria (COERCAN).