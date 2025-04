Cantabria ha iniciado ya extracciones de lobo en Campoo y Polaciones

SANTANDER 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria ha iniciado ya las extracciones de lobo en las zonas de Campoo y Polaciones, que se han notificado al Ministerio para la Transición Ecológica, aunque no se han hecho públicas para evitar "hacer un circo" de esta cuestión.

Así lo ha anunciado este martes la consejera de Desarrollo Rural, Isabel Susinos, a preguntas de los medios, en las que ha subrayado que el Ejecutivo regional está actuando "con total transparencia, con total legalidad, con nuestro plan de gestión vigente desde el año 2019, que se ha reactivado desde el día 2 de abril en su integridad y también en las extracciones".

Además, Susinos ha reiterado que "aquí no hemos venido a hacer ningún tipo de postureo ni a hacer un circo de todo ello" porque "si tenemos que hacer extracciones es por total necesidad, en base a estudios científicos, en base a estudios técnicos, en base a datos reales, en base a que nuestros ganaderos ya no pueden más".

En este sentido, la consejera no ha querido precisar el número de extracciones --"como he dicho, no vamos a hacer un circo de esto"--, pero sí notificará al Ministerio las que se realicen, como es su "obligación conforme a la ley".

"Lo que vamos a hacer es ir notificando las extracciones que se hacen al Ministerio. Pero, insisto, vamos a actuar. Estamos actuando con la ley en la mano. Nuestros ganaderos necesitan que actuemos".