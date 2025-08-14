Cantabria insiste en ahorrar agua: "Tenemos, pero se va a convertir en un artículo de lujo en próximos años"

Media pide ser "responsables", sobre todo en piscinas o huertas: "Hay poca agua para todos los que somos"

ASTILLERO, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Cantabria, Roberto Media, ha vuelto a hacer este jueves un llamamiento a los ciudadanos a ser "responsables" y pensar en ahorrar agua, porque "se va a convertir en un artículo de lujo en los próximos años".

"Agua en Cantabria tenemos, lo que pasa que no en todos los sitios de Cantabria", ha aclarado el titular de la Consejería, que suministra este verano con cisternas a "un montón de municipios donde ahora mismo ya no hay agua".

En concreto, ha citado algunos como la Hermandad de Campo de Suso (desde el 24 de julio), las Rozas de Valdearrollo (desde el 8 de agosto), Cillorigo de Liébana, Cabezón de Liébana, Rasines, Santiurde de Toranzo o Saro (donde lo hace el 112).

Media ha insistido en que "hay poca agua para todos los que somos", y más teniendo en cuenta que "estamos viendo un verano muy bueno desde el punto de vista turístico, muchísima gente en Cantabria, pero eso lo que hace es disparar el consumo".

Es por ello que ha reiterado que "tenemos que pensar todos los ciudadanos que hay que ahorrar agua", un bien escaso y "ahora mucho más". "No sirve ver huertas como vemos a veces por ahí, o piscinas llenas". "Tenemos que ser responsables, un poco serios, porque este es un tema que ha venido para quedarse y tenemos que ponerle freno", ha dicho este jueves en su visita a Astillero para inaugurar algunas actuaciones en el municipio.

NECESITAMOS AHORRAR AGUA, PORQUE NO NOS SOBRA

Preguntado por los medios por los problemas de abastecimiento tras hablar de ellos ayer en Valdeprado del Río, el titular de Fomento ha reiterado que "algo estamos haciendo mal" cuando hay ayuntamientos que registran el mismo consumo de agua por el día y por la noche, algo que "pasa en más de uno".

Media ha incidido en que se necesitan acometer inversiones para tener infraestructuras que permitan distribuir el agua "razonablemente", pero en paralelo "hay que decirles a los ciudadanos que hay que ser responsables". "Necesitamos ahorrar ese agua porque no nos sobra".

Así, ha defendido que el Gobierno tiene planeadas inversiones "cuantiosas y millonarias" en las redes -"todas esas que nos han hecho en estos últimos años", ha apostillado- porque "el agua no llega sola al grifo", pero hasta que se acometan "necesitamos que todos seamos conscientes de que es un problema muy serio".

"Estamos proyectando obras muy importantes para conseguir que cuando acabe la legislatura estos problemas pasen a ser historia", pero de momento el abastecimiento en "ciertos sitios es muy precario", ha advertido el titular de Fomento y Medio Ambiente.

En cuanto al bitrasvase mediante el que se capta agua del Ebro para abastecer a Santander y a otras localidades costeras, el consejero ha indicado que se está cogiendo "desde hace meses" en cantidades similares a otros años, "no supone mucho más".