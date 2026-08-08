Cantabria inspecciona la venta de gafas para ver el eclipse y garantizar su seguridad

Archivo - Una mujer con gafas solares para eclipse.-ARCHIVO - SOLTOUR - Archivo

SANTANDER, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria está realizando inspecciones en el comercio online y físico para garantizar la seguridad de las gafas a la venta en la comunidad para la observación del eclipse solar de este miércoles, 12 de agosto.

Así, desde la sección de Inspección del Servicio de Consumo, se están llevando a cabo comprobaciones del cumplimiento de la normativa de las lentes.

Según ha informado el Ejecutivo en nota de prensa, se ha realizado alguna petición a los importadores para la acreditación del "certificado UE de conformidad" de cara a extremar el nivel de diligencia en la comprobación del cumplimiento normativo de este producto.

Y es que la Dirección General recomienda extremar las precauciones de cara al eclipse y recuerda a la ciudadanía la importancia de utilizar exclusivamente gafas homologadas y certificadas para la observación directa del fenómenos.

Ha insistido en que mirar directamente al astro sin protección adecuada, puede provocar daños graves e irreversibles en la retina, incluso tras una exposición breve.

Por ello, se recuerda que las gafas de sol convencionales, aunque sean oscuras, no sirven para observar un eclipse de manera segura.

EN ISO 12312-2:2015 Y MARCADO CE

Entre los aspectos clave que deben comprobarse antes de adquirir este tipo de productos, el Ejecutivo ha destacado la necesidad de verificar que las gafas cumplen con la norma europea 'EN ISO 12312- 2:2015', requisito para garantizar la protección ocular durante la observación solar directa.

Según ha explicado, se trata de una certificación que asegura que el filtro bloquea prácticamente la totalidad de la radiación visible, así como el cien por cien de la radiación ultravioleta y gran parte de la infrarroja.

Del mismo modo, ha advertido de posibles confusiones en el etiquetado, ya que algunos productos incluyen la referencia 'ISO 12312-1', correspondiente únicamente a gafas de sol convencionales, que no son aptas para mirar directamente al sol.

Otro de los elementos esenciales es el marcado CE, obligatorio en todos los productos comercializados dentro de la Unión Europea (UE), un distintivo que acredita que las gafas cumplen con el Reglamento (UE) 2016/425 relativo a equipos de protección individual y que han superado los ensayos técnicos exigidos por la normativa de seguridad. El símbolo debe aparecer de forma visible, legible e indeleble.

Asimismo, es preciso comprobar que el etiquetado del producto incluya información clara sobre el fabricante, instrucciones de uso, advertencias de seguridad y, en su caso, fecha de caducidad si el material tiene una duración limitada.

COMPROBAR LAS GAFAS

Así, la Dirección General de Consumo aconseja realizar una revisión física de las gafas antes de utilizarlas, y no deben presentar arañazos, manchas, burbujas, fisuras ni zonas más claras en el filtro, ya que cualquier defecto puede permitir el paso de radiación perjudicial para la vista.

Igualmente, la montura debe sujetar correctamente el filtro y cubrir ambos ojos de manera completa.

El consejero del área, Eduardo Arasti, ha subrayado en nota de prensa que, ante un evento "tan esperado" como un eclipse solar, es "fundamental" que los consumidores "prioricen siempre" la seguridad y adquieran productos homologados y con todas las garantías, y ha recordado que una compra responsable y bien informada "es la mejor manera" de disfrutar de este fenómeno astronómico sin poner en riesgo la salud ocular.

Por último, recomienda adquirir este tipo de gafas únicamente en establecimientos de confianza, conservar el justificante de compra y desconfiar de productos sin etiquetado claro o vendidos sin información sobre su certificación.

Toda la información sobre recomendaciones, derechos y garantías para consumidores y usuarios puede consultarse en la página web de la Dirección General (https://www.comercioyconsumodecantabria.es/), así como en sus perfiles de redes sociales (Instagram, Facebook, X y LinkedIn).