Cantabria intentará "revertir" la decisión de Ryanair de suprimir cuatro rutas en el Seve Ballesteros

Buruaga lamenta que los cántabros tengan que ser "paganos" del "conflicto" que mantiene el Gobierno central con la aerolínea

SANTANDER, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria (PP) reaccionará "con gestión y buscando los apoyos oportunos" para intentar "revertir" la decisión de Ryanair de eliminar este invierno cuatro rutas en el aeropuerto Seve Ballesteros, y en otras comunidades, por el "conflicto" que mantiene el Ejecutivo central con la aerolínea irlandesa por las tasas aeroportuarias.

Así lo ha señalado este miércoles, a preguntas de la prensa poco después de conocerse la noticia, la presidenta regional, María José Sáenz de Buruaga, quien ha lamentado que Cantabria y sus ciudadanos, así como los de otras comunidades afectadas por esta decisión de la compañía, tengan que ser "paganos" de ese "conflicto" y sufrir sus "consecuencias".

La presidenta ha censurado que mientras el Gobierno de Cantabria "se está dejando la piel" y trabaja "muy duro" para aumentar el tráfico, las rutas, los destinos, las frecuencias y para mejorar la situación del aeropuerto, el Ejecutivo central "ayuda pero para todo lo contrario": manteniendo el "conflicto" con la aerolínea, del que ahora los "paganos" de las consecuencias son los ciudadanos.

Buruaga ha reconocido que la decisión de la compañía "no es una buena noticia". "Ahora vamos a intentar reaccionar a eso con gestión y buscando los apoyos oportunos para hacerlo, a ver si esa decisión se puede revertir, a ver cómo podemos seguir trabajando", ha indicado.

La presidenta ha realizado estas declaraciones en La Magdalena, donde este miércoles ha participado en un foro sobre los 30 años del Comité Europeo de las Regiones y la evolución de la política de cohesión de la UE que se celebra en el Palacio de la Magdalena, dentro de la programación de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP).

Lo ha hecho junto a los presidentes de Galicia, Alfonso Rueda; Andalucía, Juanma Moreno; Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page.

SUPRESIÓN DE RUTAS

Ryanair ha anunciado este miércoles que reducirá su capacidad un 38% en el aeropuerto Seve Ballesteros Santander este invierno eliminando las rutas con Roma, Milán, Viena y París.

Además, cerrará su base de Santiago y cancelará todos los vuelos a Vigo y Tenerife Norte, al tiempo que mantendrá cerradas las bases de Valladolid y Jerez y reducirá su capacidad también en Asturias, Zaragoza y Canarias este invierno.

La aerolínea ha adoptado estas decisiones en el marco de su plan para reducir su capacidad en un 41% en las regiones españolas (-600.000 plazas) y en un 10% en las Islas Canarias (-400.000) este invierno, lo que supondrá la pérdida de un millón de plazas en invierno (dos millones anuales) "debido a las tasas aeroportuarias excesivas y poco competitivas que aplica el operador aeroportuario monopolístico Aena". El total de recortes de capacidad en España se situará en el 16%.

Ryanair cancelará un total de 36 conexiones directas con la España regional y las Islas Canarias. Todo ello supone que se desviarán dos millones de plazas anuales a Italia, Marruecos, Croacia y Albania.