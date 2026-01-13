Cantabria invertirá este año 26,3 millones en la lucha contra los incendios forestales

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, visita al inicio de las obras de la nueva nave forestal de Ramales de la Victoria - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha anunciado que el Gobierno regional va a invertir este año 26,3 millones de euros en la lucha contra los incendios forestales.

En este montante se incluyen los 1,3 millones de euros destinados a la construcción de la nueva nave forestal en Ramales de la Victoria, en el polígono industrial Alto Asón, que dará servicio a toda la comarca y estará concluida en doce meses.

En la visita que este martes ha realizado al inicio de las obras, la presidenta ha destacado el compromiso del Gobierno con una actuación "largamente esperada" que "va a transformar por completo y para bien" el día a día del operativo de prevención y lucha contra incendios forestales en la comarca 10, que abarca los municipios de Ramales, Ruesga, Arrendondo y Soba.

En ella prestan servicio dos brigadas con 14 bomberos forestales y 11 de agentes del medio natural. Y lo hacen, actualmente, en unas instalaciones que Buruaga ha calificado como "indignas y muy deficientes", ubicadas en el barrio de Cubillas, y que "no están a la altura", a su juicio, de la labor a que realizan estos profesionales, a quienes ha agradecido la paciencia con la que han soportado la "dejadez y el olvido" al que se han visto sometidos durante los últimos años.

"Pero la pesadilla ha terminado, porque el Alto Asón cuenta, porque el medio rural importa y porque el monte ya es una prioridad", ha enfatizado.

Ha explicado que, del total de la inversión de 1,3 millones de euros, la mitad (653.517 euros) son financiados con fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y el resto, con cargo al presupuesto de la Consejería de Desarrollo Rural.

Según ha avanzado en su intervención, ésta no va a ser la única iniciativa de este tipo que verá la luz en Cantabria en los próximos años, puesto que el Gobierno trabaja ya en los proyectos de construcción de otras dos naves forestales en la zona de Campoo Los Valles y Pas Pisueña.

Además, ha recordado que está a punto de renovarse la flota de vehículos 4x4 mediante la adquisición de 157 unidades en los próximos meses, con el objetivo de contribuir a la "excelencia" de un dispositivo regional integrado por más de 400 efectivos. El contrato ya ha sido adjudicado por más de 8 millones de euros.

761 INCENDIOS EN 2025, el 96% INTENCIONADOS

Para Buruaga, "todo esfuerzo es poco cuando se trata de preservar la gran riqueza que aportan nuestros bosques y plantar cara a los incendios que amenazan un patrimonio que es de todos". Incendios que el pasado año aumentaron en Cantabria hasta alcanzar los 761, que son 239 más que en 2024, de los que casi el 96% fue intencionado, según los datos provisionales que maneja el Gobierno.

Sin embargo, la superficie quemada fue la menor de los últimos cinco años y casi la mitad en comparación con la cifra del año 2021, cuando ardieron en la región 16.169 hectáreas. En concreto, de las 8.227 hectáreas arrasadas por el fuego en 2025, 413 se corresponden con zona arbolada, 5.865 con matorral y monte bajo, y 1.949 con pastos.

Pese a ello, María José Sáenz de Buruaga ha dicho que "no cabe la complacencia" y ha incidido en la importancia de seguir trabajando en materia de prevención, muy especialmente en este trimestre, época en la que se concentra el 80% de los incendios y el 85% de la superficie quemada.

De hecho, marzo y abril fueron el pasado año los meses con más incendios -187 y 190, respectivamente- y febrero fue el mes con mayor superficie quemada, con cerca de 2.757 hectáreas.

La presidenta ha llamado a la responsabilidad y a la "tolerancia cero frente a quienes ponen en riesgo nuestro patrimonio y las vidas de nuestros bomberos y nuestros agentes del medio natural".

Finalmente, ha asegurado que el sector forestal genera alrededor de 2.000 empleos directos y aporta casi el 4% del PIB autonómico. "Cantabria no puede vivir de espaldas al monte", ha apuntado la jefa del Ejecutivo, después de subrayar que el 70% del territorio regional (373.973 hectáreas) es forestal, lo que sitúa a Cantabria como la tercera comunidad de España con mayor porcentaje de esta superficie.

Buruaga ha estado acompañada en la visita, entre otros, por la consejera de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación, María Jesús Susinos; el director general de Montes y Biodiversidad, Ángel Serdio; el alcalde de Ramales de la Victoria, César García; el jefe de la comarca forestal, Luis Comuñas, y el gerente de la empresa pública Tragsa, José Luis Marquina, que es la encargada de ejecutar las obras.

NUEVA NAVE FORESTAL DE RAMALES

La Consejería de Desarrollo Rural ha iniciado las obras de construcción de una nueva nave forestal "del siglo XXI", en palabras de la presidenta, en el Polígono Industrial Alto Asón, ubicado en la localidad de Riancho, en el término municipal de Ramales de la Victoria.

La nave se ubicará en una parcela de 931 metros cuadrados y dispone de todos los servicios urbanísticos necesarios. El edificio tendrá una superficie construida total de 735 metros cuadrados, distribuidos en dos plantas: una baja de 484,72 metros cuadrados y una primera planta de 250,87. En la zona frontal se habilitará un área de aparcamiento, mientras que la parte posterior se destinará a espacios de almacenamiento.

En la planta baja se concentrará el aparcamiento de vehículos, reservándose los laterales para almacenes, talleres y vestuarios, todos ellos dotados de baños diferenciados por sexos. Por su parte, la planta primera albergará almacenes, despachos, zona de decomisos y aseos.