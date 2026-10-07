Cantabria invierte 35.000 euros para acondicionar el antiguo lavadero de Liendo

La consejera de Presidencia, Isabel Urrutia, realiza una visita al municipio de Liendo. - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Presidencia del Gobierno de Cantabria ha invertido 35.000 euros para acondicionar el antiguo lavadero de Liendo.

En un comunicado, la consejera, Isabel Urrutia, que ha realizado una visita a ese municipio para repasar con el alcalde, Juan Alberto Rozas, las inversiones de su departamento en Liendo, ha subrayado que esta actuación ha sido "sencilla, pero muy necesaria".

Y es que, ha asegurado que la adecuación del antiguo lavadero ha permitido recuperar un patrimonio histórico de Liendo que se encontraba "prácticamente abandonado".

El proyecto ha consistido en la rehabilitación de este espacio público y de su entorno como lugar de encuentro y zona verde, con el objetivo también de salvaguardar la memoria de las mujeres del medio rural y de las formas de vida de las anteriores generaciones del valle.

Los trabajos han incluido la limpieza del fondo del lavadero y de las piedras, y el revestimiento con sillería del tubo central. Además, se han reparado los elementos dañados, se ha retirado la vegetación que tapaba el conjunto y se ha acondicionado y nivelado el terreno.

Por último, se ha ampliado la sección viaria, se ha realizado una acera en el encuentro con la carretera, y se han instalado bancos y un aparcamiento para bicicletas.

En el transcurso de la visita, la consejera y el alcalde han abordado también la aportación del Fondo de Cooperación Municipal en Liendo, que en este año 2026 ha aumentado hasta alcanzar casi los 110.000 euros, y el desarrollo del Plan de Digitalización de la Administración Local, que ha permitido instalar seis puestos de trabajo inteligentes para su uso por parte de los empleados municipales.

Asimismo, han hablado sobre la redacción de la guía de respuesta ante incendios forestales, para lo que el Ayuntamiento opta a las subvenciones convocadas por el Ejecutivo cántabro por valor de 220.000 euros.

Finalmente, la consejera y el alcalde han tratado el problema que suponen los desbordamientos del río Cobacho, así como las medidas y consejos informativos dirigidos a la población para fomentar la prevención y evitar situaciones de riesgo en caso de emergencias.

"Cantabria se construye desde sus pueblos y ciudades. Y todos ellos, con independencia de su tamaño, contribuyen al desarrollo económico y social de nuestra tierra", ha señalado Urrutia, que ha agradecido la colaboración del Ayuntamiento de Liendo para llevar a cabo proyectos "muy importantes para un municipio en crecimiento".