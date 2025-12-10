Cantabria lamenta ante Europa la "tendencia creciente" a excluir a las regiones de la negociación de programas

La consejera de Presidencia, Isabel Urrutia, en Bruselas - GOBIERNO

SANTANDER, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La consejera cántabra de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa, Isabel Urrutia, ha defendido este miércoles en Bruselas una Europa "cohesionada", basada en la coordinación y el respeto a las regiones, ya que ha lamentado "la tendencia creciente" a excluirlas de la negociación de los programas operativos o reducir su papel en las propuestas de la Comisión.

Coincidiendo con la celebración del Pleno del Comité Europeo de las Regiones (CdR), Urrutia ha realizado estas declaraciones durante su intervención, esta mañana, en una reunión de alto nivel en la que han participado los miembros españoles del CdR y eurodiputados españoles de todos los grupos políticos del Parlamento Europeo para presentar y debatir la 'Declaración Galicia', el documento que recoge la posición común de las comunidades autónomas y de los entes locales ante la propuesta de nueva arquitectura del Marco Financiero Plurianual (MFP) 2028-2034.

El encuentro ha tenido como objetivo reforzar la coordinación entre los miembros españoles en las instituciones colegisladoras y trasladar las preocupaciones compartidas sobre el futuro de la Política de Cohesión.

Junto a la representante de Cantabria han asistido los presidentes de las comunidades autónomas de Galicia, Castilla-La Mancha, Navarra y Andalucía, así como el embajador representante permantente de España en la Unión Europea y la práctica totalidad de miembros y suplentes españoles del CdR.

Durante su intervención, Urrutia ha afirmado que el contexto geopolítico actual obliga a redefinir prioridades, pero "nunca a costa de debilitar el papel de las regiones en la gobernanza europea".

"El contexto geopolítico ha cambiado y, con él, las prioridades. Lo sabemos. También sabemos que la política de cohesión ha demostrado siempre su capacidad para adaptarse a cada crisis", ha expresado.

En este sentido, ha asegurado que las autoridades regionales han acreditado durante años su capacidad de gestión y de identificación de prioridades: "Somos quienes estamos sobre el terreno".

La titular de Presidencia ha agradecido la "rectificación" de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, aunque ha subrayado la importancia de "no bajar la guardia".

"Las regiones europeas hablamos con una sola voz en esta cuestión, aunque seamos conscientes de que no todos los Estados miembros comparten esta visión. El precedente del MRR y de su gestión centralizada sigue pesando", ha sentenciado.

Urrutia ha subrayado que, en un contexto marcado por la incertidumbre, "suele crecer la tentación de recentralizar", una vía que, ha advertido, "no debe ser el camino".

En su lugar, ha apelado a reforzar la coordinación y a preservar el respeto a la subsidiariedad. "Esa es la garantía de una Europa fuerte, cohesionada y capaz de responder a sus ciudadanos", ha afirmado.

En el encuentro, los representantes regionales han destacado que la 'Declaración Galicia' constituye un mensaje "claro y unido" de las comunidades autónomas y de los entes locales españoles para preservar una política de cohesión "robusta, participada y alineada con las necesidades reales del territorio".

La reunión ha concluido con el compromiso de reforzar el trabajo conjunto entre miembros del CdR y eurodiputados para influir en las próximas fases de negociación del MFP y de los futuros reglamentos de la política de cohesión.