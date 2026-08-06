Cantabria licita la construcción del mirador de la playa Trengandín de Noja por más de 400.000 euros

Archivo - El Consejero De Cultura, Turismo, Deporte, Luis Martínez Abad, Recibe A La Alcaldesa De Noja, Mireia Maza. - GOBIERNO - Archivo

SANTANDER, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte del Gobierno de Cantabria ha sacado a licitación el proyecto de construcción del mirador de la playa de Trengandín de Noja por una inversión de más de 400.000 euros y un plazo de ejecución de ocho meses desde la firma del contrato.

Contempla la instalación de adoquines con zonas ajardinadas, una grada en tres alturas, la habilitación de una zona de sombra con tres pérgolas y la instalación de las letras del municipio, en acero y color antracita, sobre una base de hormigón iluminada. Se decorarán con un revestimiento parcial de madera de Iroko.

Para el consejero, Luis Martínez Abad, este proyecto busca "dar respuesta" a la creciente demanda de espacios de uso público y disfrute del litoral, y transformar un lugar de aparcamiento y circulación de vehículos en un "espacio multiusos y público donde el peatón tenga un mayor protagonismo".

"Nuestro objetivo es dotar de un nuevo atractivo turístico al municipio de Noja y posibilitar su uso durante todo el año", ha explicado el responsable del ramo, para subrayar así el compromiso de su departamento con este ayuntamiento y la puesta en valor de su patrimonio cultural y medioambiental, así como con la regeneración de nuevas zonas públicas.

La actuación se enmarca en las medidas de ordenación turística del municipio, que cuenta con una importante oferta de turismo de sol y playa, entre la que destaca la playa de Trengandín, de más de 3 kilómetros y declarada una de las más singulares del norte de España, ha destacado el Gobierno en un comunicado.

PROYECTO

El proyecto recoge acciones para ordenar el espacio, mejorar su estética y funcionalidad y naturalizar el área, con una adecuada integración en el entorno. Su objetivo es habilitar un lugar donde pasear, reunirse y descansar, además de contemplar el mar.

Para ello, se colocarán adoquines con zonas ajardinadas y se instalarán bancos lineales de madera reciclada con algunos tramos con respaldo. Y aprovechando la diferencia de cota entre la plataforma del mirador y el trazado de la senda costera, se ha proyectado una grada en tres alturas para generar una vista libre de obstáculos.

El proyecto incluye un espacio de sombra con la instalación de tres pérgolas de estructura metálica y cubierta textil. La actuación también incluirá la reposición de la parte superior del muro existente con piedra caliza y la reparación de la barandilla perimetral.

Asimismo, se procederá a la instalación de las letras de 'NOJA', "de gran atractivo turístico", de acero y color antracita, sobre una base de hormigón con iluminación. Se decorarán con un revestimiento parcial de madera de Iroko.

El proyecta contempla además del cambio y mejora de la iluminación, nuevas zonas verdes con pequeños arbustos de y plantas ornamentales.