Cantabria licita el contrato de servicios de marketing para las rutas aéreas de Málaga y Valencia

SANTANDER, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria, a través de la Sociedad Regional Cántabra de Promoción Turística (Cantur), ha licitado el contrato para la realización de acciones promocionales y de marketing dirigidas a los mercados de Málaga y Valencia en soportes y medios de las compañías aéreas que operen o puedan operar en el aeropuerto Santander-Seve Ballesteros.

De esta forma, el aeropuerto cántabro mantendrá la conexión con la ciudad malagueña con dos vuelos semanales durante todo el año, mientras que la capital valenciana estará conectada con Cantabria también dos veces a la semana todo el año.

El objetivo del contrato es consolidar estas rutas, atraer nuevos visitantes, estimular la economía a través del turismo y proyectar la imagen de Cantabria en destinos nacionales maduros y con un fuerte potencial de emisión turística hacia la comunidad, con una estimación de público objetivo en el área de influencia de ambos destinos de más de siete millones de personas, ha informado este lunes el Ejecutivo.

Tal y como recoge el anuncio publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público, el presupuesto base de licitación asciende a 816.750 euros (IVA incluido) y la duración del contrato será de doce meses, prorrogable anualmente hasta un máximo de cuatro años. El plazo de presentación de ofertas permanecerá abierto hasta las 00.00 horas del 23 de febrero.

Entre los criterios de evaluación de las ofertas se tendrá en cuenta la conectividad con Cantabria, con un mínimo de 268 operaciones anuales y dos frecuencias mínimas semanales en el caso de Málaga; mientras que con Valencia el mínimo de operaciones al año será de 208 y también con dos vuelos por sentido semanales.

Asimismo, se valorará las acciones promocionales diseñadas y los impactos online y offline de las acciones de marketing.

La rutas de Málaga y Valencia se suman a las licitaciones de las conexiones con París, Tirana y Milán, además de las adjudicadas para la próxima temporada de verano a diferentes aerolíneas para enlazar Santander con Almería, Jerez, Vigo, Lanzarote y Sofía.

Así, el próximo verano el Seve Ballesteros conectará Cantabria con 30 destinos, 16 nacionales y 14 internacionales, lo que supone un récord histórico, tras los 29 que estuvieron operativos durante los ejercicios 2023 y 2024.