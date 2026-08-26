Cantabria licita por más de 18,6 millones la gestión de las depuradoras de San Román y Reinosa

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SANTANDER 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria ha licitado los contratos para la operación y mantenimiento de las Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales (EDAR) de San Román de la Llanilla y Reinosa-Campoo de Enmedio, junto con las instalaciones de saneamiento en alta asociadas, por un importe total de más de 18,6 millones de euros.

Los contratos tendrán una duración de cinco años y contemplan, además de las labores ordinarias de explotación y conservación, diferentes inversiones destinadas a modernizar ambas infraestructuras y mejorar su rendimiento ambiental.

Esta actuación, según ha explicado el Ejecutivo en un comunicado, forma parte de la estrategia para reforzar la calidad de los servicios públicos vinculados al ciclo integral del agua y garantizar "el adecuado funcionamiento de unas instalaciones esenciales para la protección del medio ambiente y la salud pública".

Los contratos incluyen el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos, el control de los procesos de depuración y todas aquellas actuaciones dirigidas a asegurar un funcionamiento estable, continuo y eficiente de los sistemas de saneamiento.

Por otro lado, ha informado de que la mayor inversión se concentra en la EDAR de San Román de la Llanilla, que presta servicio a los municipios de Santander, Camargo, El Astillero, Villaescusa, Santa Cruz de Bezana y Piélagos.

El contrato cuenta con un valor estimado de 15,3 millones de euros e incorpora inversiones iniciales obligatorias cercanas a los 2 millones de euros.

Entre las principales actuaciones previstas figuran mejoras en la línea de tratamiento de fangos, valoradas en más de 772.000 euros, incluyendo la instalación de un nuevo sistema de desodorización destinado a minimizar los olores generados por la depuradora y favorecer una mejor integración de la infraestructura en su entorno urbano y residencial.

Por su parte, el contrato de la EDAR de Reinosa y Campoo de Enmedio alcanza un valor estimado de 3,38 millones de euros y contempla inversiones iniciales superiores a los 328.000 euros.

Las actuaciones previstas se centrarán principalmente en la modernización del sistema de aireación del reactor biológico mediante la incorporación de equipos más eficientes y fiables, así como en la renovación de los sistemas de control de procesos.

Estas mejoras permitirán optimizar el funcionamiento de la instalación, reducir el consumo energético y disminuir significativamente los niveles de ruido generados durante la explotación de la planta.

El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Roberto Media, ha subrayado que esta licitación supone "una apuesta decidida" por unas infraestructuras hidráulicas "modernas, eficientes y preparadas para responder a las necesidades actuales y futuras de los ciudadanos".

Asimismo, ha destacado que "la adecuada gestión del saneamiento y la depuración de aguas es una prioridad para este Ejecutivo porque tiene una incidencia directa en la calidad ambiental, la salud pública y la conservación de nuestros recursos naturales".