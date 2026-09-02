Cantabria lidera en agosto la subida de la vivienda usada: un 17,2%, hasta rozar los 2.400 euro/m2

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SANTANDER, 2 (EUROPA PRESS)

El precio de la vivienda usada subió un 17,2 por ciento en agosto en Cantabria respecto al mismo mes del año pasado, hasta alcanzar los 2.392 euros el metro cuadrado. Es el mayor incremento de todo el país y casi cinco puntos superior al de la media, que fue del 12,5% y se situó así en los 2.924 euro/m2.

En comparación con julio, los pisos de segunda mano se encarecieron un 0,6% en la región, mientras que bajaron un 0,3% en el conjunto de España, con lo que rompe una racha de 43 meses consecutivos creciendo en la tasa intermensual. Y en relación a los últimos tres meses, el precio de la vivienda usada se encareció un 4,4% en Cantabria y un 1,5% en el conjunto nacional, según idealista.

De acuerdo con su último índice de precios inmobiliarios, todas las comunidades autónomas y las capitales analizadas experimentaron incrementos en el precio de la vivienda usada durante los últimos doce meses, así como 49 provincias, que además tienen precios superiores a los registrados en agosto del año pasado, con la única excepción de Orense, que cae un 5,4%.

En la comparativa autonómica, los mayores aumentos interanuales se dieron, además de en Cantabria, en Castilla-La Mancha (16,4%), Aragón (15,4%), Asturias (14,1%) y Murcia (13,8%), mientras que los menores fueron en La Rioja (7,8%), Madrid (7%), Canarias (6,7%) y Baleares (5,1%).

Así las cosas, las comunidades más caras son Baleares (con 5.595 euros/m2), Madrid (5.059 euros/m2) y País Vasco (3.784 euros/m2); por el contrario, las más económicas son Extremadura (1.049 euros/m2), Castilla-La Mancha (1.157 euros/m2) y Castilla y León (1.388 euros/m2).

SANTANDER Y OTROS MUNICIPIOS CÁNTABROS.

Por municipios, Santander experimentó un repunte interanual de la vivienda usada del 11,3% en agosto, hasta los 2.392 euro/m2, que sin embargo es un 2,2% menos que en julio.

Pero las mayores subidas se dieron en Comillas y Colindres, del 43% y 42,8%, con lo que los precios escalaron a 3.722 euro/m2 y 2.287 euro/m2, respectivamente. De esta forma, la villa comillana es donde más se elevó y donde más caro es una vivienda de segunda mano. En tercera posición se sitúa Ribamontán al Mar, con un encarecimiento del 33,7%, hasta los 3.535 euro/m2.

PRECIOS POR PROVINCIAS.

Por provincias, la mayor subida se produce en la de Toledo, donde las expectativas de los vendedores crecen un 19,9%, seguida de Burgos (17,4%) y Cantabria (17,2%), mientras que las de Barcelona (12%) y Madrid (7%) experimentan subidas bastante inferiores.

La más cara para adquirir una vivienda usada es Baleares (5.595 euros/m2), por delante de Madrid (5.059 euros/m2) y Guipúzcoa (4.688 euros/m2), y las más baratas son Ciudad Real (857 euros/m2), Jaén (879 euros/m2) y Teruel (888 euros/m2).

SAN SEBASTIÁN SIGUE SIENDO LA CAPITAL MÁS CARA

Finalmente, todas las capitales analizadas por Idealista han experimentado incrementos en el precio de la vivienda usada durante el último año.

En concreto, los más pronunciados se observan en Ciudad Real (un 22,7%), Salamanca (20,7%) y León (20%), y los menores ascensos interanuales los presentan San Sebastián (2,6%) y Madrid y Melilla (2,2%).

Entre los grandes mercados los precios también han crecido en Sevilla (11,5%), Bilbao (10,6%), Alicante (6,8%), Barcelona (6,3%), Valencia (6,1%), Málaga (5,1%) y Palma (4,9%), señala el portal inmobiliario en un comunicado.

San Sebastián es la capital más cara de España (6.680 euros/m2) y Zamora, la más económica (1.449 euros/m2), mientras que el precio en Madrid se establece en 6.471 euros/m2 y en Barcelona se sitúa en 5.440 euros/m2.