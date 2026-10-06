Cantabria lidera las expectativas de crecimiento turístico para el cuarto trimestre

El Capricho de Gaudí - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER/MADRID 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Cantabria lidera las expectativas de crecimiento de las ventas turísticas para el cuarto trimestre de 2026, con un incremento del 6,9%, dentro de un contexto de moderación, según recoge el informe de Exceltur de 'Valoración turística del verano de 2026 y perspectivas para el IV trimestre y el conjunto del año'.

Además, Cantabria fue la comunidad que registró en los meses de verano un mayor dinamismo de sus ventas en sus empresas turísticas (+12,4%), impulsada por el efecto del eclipse solar del 12 de agosto.

En todo el país, el turismo ha cerrado un verano positivo, mejor de lo esperado, con un crecimiento del 3,5% con respecto al mismo periodo del año pasado, gracias a los eventos extraordinarios en el país, como el eclipse, aunque este avance no se ha trasladado a los resultados empresariales debido al aumento de costes (+7%) del petróleo o la energía, entre otros.

Así lo ha reflejado Exceltur en la presentación de un nuevo informe durante una rueda de prensa este martes, destacando la creación de más 105.000 empleos durante el periodo estival, con mejoras salariales en las actividades vinculadas al turismo, especialmente la hostelería, por encima del resto de sectores.

En palabras de su vicepresidente ejecutivo, Óscar Perelli, el aumento de la productividad se ha visto lastrado por la intensificación del absentismo, que se ha elevado hasta el 7,7% de las horas trabajadas en las empresas turísticas.

Por otro lado, el buen comportamiento de la demanda extranjera continúa siendo el principal impulsor, aunque ha crecido más en gasto que en afluencia, si bien esta última se ha acelerado, en un contexto más diversificado por mercados, gracias a una creciente aportación de la larga distancia, destacando el comportamiento del mercado norteamericano.

Además, el mercado nacional ha mantenido su fortaleza en el verano, con un incremento del gasto turístico del 4,8%. No obstante, continúa el trasvase del transporte, con la alta velocidad perdiendo viajeros, en detrimento del transporte aéreo.

De cara al cierre de año, desde Excelur pronostica unas expectativas positivas para las empresas turísticas para el cuarto trimestre, sustentada por la fortaleza prevista de la demanda, pero en un escenario de moderación de crecimiento hasta el 2,8%. La cronificación del conflicto en Oriente Próximo mantendrá la geopolítica como un factor condicionante para finales de año.

En consecuencia, el 'lobby' turístico sostiene la previsión del crecimiento del PIB turístico para el conjunto de 2026 en el +2,7%, hasta los casi 227.000 millones de euros de aportación a la economía española, el 12,9% del total.