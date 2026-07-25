Cantabria marca tres de las diez mínimas nacionales, que lidera con 3,4 grados en Cabaña Verónica - FEDERACIÓN CÁNTABRA DE MONTAÑA

SANTANDER, 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

Cantabria ha registrado entre esta noche y las primeras horas de este sábado tres de las diez mínimas nacionales, ranking que la región lidera con los 3,4 grados centígrados que el mercurio de los termómetros ha marcado en Cabaña Verónica, en la vertiente cántabra del Parque Nacional de Picos de Europa, a las 8.20 horas.

En la lista le sigue la estación de esquí La Covatilla, en Salamanca, con 5,7ºC. Y en el quinto y noveno puesto de la misma se encuentran otros dos puntos de la comunidad: el mirador del cable (también en Picos de Europa) y Alto Campoo, con 6,8ºC y 7,5ºC, respectivamente.

Estos valores contrastan con las máximas que se han dado en el país, sobre todo en el sur, donde Castell de Ferro (Granada) ha llegado a los 34,4ºC a la medianoche, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) consultados por Europa Press.

A nivel regional, a las 00.00 horas Ramales de la Victoria, Santander y Treto (Bárcena de Cicero) superaban los 21 grados. Concretamente, los 21,7ºC en las dos primeras localidades y los 21,4ºC en la última.

Para esta jornada de sábado, la AEMET ha decretado en Cantabria el aviso naranja (peligro importante) por lluvias y el amarillo (peligro bajo) por tormentas.

Ambas alertas estarán activas entre las 12.00 y las 21.00 horas en el litoral y en el centro y valle de Villaverde, donde se esperan acumulaciones de precipitación de hasta 30 litros por metro cuadrado en una hora, y tormentas que podrán estar acompañadas de rachas muy fuertes y granizo.