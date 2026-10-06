Cantabria está este miércoles en alerta amarilla por lluvias y fenómenos costeros

Archivo - Fuerte olejae en Santander. Olas. Temporal. Fenómenos adversos costeros. Alerta - EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Cantabria estará este miércoles, 7 de octubre, en alerta amarilla (peligro bajo) por lluvias y fenómenos costeros.

En su página web, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha detallado que el litoral estará amenazado por fenómenos costeros, entre las 9.00 y las 15.00 horas, y por lluvias desde las 12.00 hasta las 20.00 horas.

Además, la comarca de Liébana estará en aviso amarillo por lluvias desde las 6.00 horas hasta el final del día, mientras que el centro y el Valle de Villaverde tendrán la misma alerta pero desde las 12 del mediodía.