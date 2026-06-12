Cantabria necesita más de 300 transportistas para garantizar el relevo generacional

Archivo - Varios camiones en una imagen de archivo de una marcha convocada en Santander - Juan Manuel Serrano Arce - Europa Press - Archivo

SANTANDER, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El sector del transporte por carretera de Cantabria necesita más de 300 conductores para garantizar el relevo generacional de una plantilla cuya edad media oscila en torno a los 55 años de edad, según la Agrupación Empresarial de Transporte de Cantabria (AETRAC).

Así lo han detallado en una rueda de prensa el presidente de AETRAC, Andrés Ramón Tárano, el presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales de Transporte por Carretera (CONETRANS) y del Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC), Javier Arnedo Rubio, y el secretario general de CONETRANS, Pedro Martínez.

Tárano ha explicado que las nuevas incorporaciones al sector proceden del extranjero, "principalmente de Sudamérica", concretamente de países como Perú o Colombia, y que este tipo de profesionales necesita más tiempo de adaptación que los nacionales o procedentes de países de la Unión Europea o con acuerdos con la UE.

En esta línea, mientras el transportista europeo solo requiere poseer el Certificado de Aptitud Profesional (CAP), cuyo curso consta de 150 horas de formación, los trabajadores africanos o americanos, por ejemplo, viven un proceso más largo, aunque lleguen a España con la capacitación necesaria. Estos profesionales necesitan el visado, el carné correspondiente convalidado y el CAP inicial o intermedio, en función de la antigüedad del carné.

"Todo esto conlleva a un tiempo que la empresa no puede disponer de sus servicios", ha lamentado Tárano, que piensa que la administración "va más lenta que las necesidades", algo que para él es "un gran problema". En este sentido, ha señalado que "vamos mejorando poco a poco", ya que ha celebrado un posible avance como la entrada de un CAP online, algo que reduciría los plazos.

Sobre los migrantes marroquíes concretamente, ha apuntado que tienen "muchas restricciones" con el visado.

Asimismo, ha dicho que la profesión no tiene "mucho atractivo" para la gente joven y que las ayudas estatales --un presupuesto de unos 500.000 euros para financiar licencias cuyo coste inicial es de más de 3.000-- "son absolutamente insuficientes" y permiten sacar una cantidad "ridícula" de carnés a nivel nacional, ha criticado.

Sin embargo, una medida que ha ayudado a paliar esta carencia "endémica" es el incremento de 40 a 44 toneladas el límite por camión.

DATOS

Por otro lado, el presidente de AETRAC, que ha hecho estas declaraciones durante la clausura de la 49ª Asamblea General, ha indicado que en 2025 mientras el impacto del sector a nivel nacional fue de un incremento de PIB del 2,8 por ciento en Cantabria fue de un 2%.

En total, los transportistas de la región movieron 35 millones de toneladas, de las que 800.000 fueron del transporte internacional, lo que Tárano ha señalado como una cifra "excelente".

Además, las empresas del transporte cántabras sumaron una facturación estimada de unos 876 millones de euros, lo que supone un incremento del 2,2% respecto al año anterior.

El dato "más preocupante" para AETRAC es el de matriculaciones, ya que en todo 2025 "únicamente" se matricularon 360 unidades, tras un "fuerte" descenso del 15,75%.

En materia de costes, se mantuvieron estables, ya que los combustibles bajaron un 7%, pero ese dato "fue absorbido por completo" por el aumento de los seguros, el personal, las dietas y los mantenimientos.

De media, los precios del transporte subieron un 2,6%, un incremento que se concentró en las distancias cortas o inferiores a los 300 kilómetros.

En clave nacional, ha denunciado que la Administración Estatal aún no ha pagado las ayudas comprometidas tras el inicio de la crisis de Irán para abonar 20 céntimos por litro de gasóleo, que esperan que sean abonados a partir del 30 de junio.

En este punto, ha asegurado que este conflicto ha supuesto un encarecimiento del combustible evaluado en un sobrecoste de unos 450 millones de euros, que se traducen en 600 euros semanales más por camión. Este gasto ha pasado de representar un 30% de los costes a rondar el 40%.

Más allá, esperan una respuesta "después de verano" por parte de la Seguridad Social a la solicitud formal, presentada junto a los sindicatos UGT y CCOO, para aplicar los coeficientes reductores para adelantar la edad de jubilación de los conductores profesionales.