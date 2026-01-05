Cantabria, octava CCAA donde más bajó el paro en 2025: un 5,2%, hasta 27.898 desempleados

Archivo - Oficina del Servicio Cántabro de Empleo (EMCAN) - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

Cantabria fue el año pasado la octava comunidad autónoma donde más bajó el paro en términos porcentuales, un 5,2 por ciento, siete décimas menos que en el conjunto del país, donde lo hizo un 5,94%. Esto supone que la región cerró el 2025 con 1.529 desempleados menos en las oficinas de empleo que las que había un año antes, y se quedan en 27.898.

Con respecto a noviembre, el paro se redujo en la comunidad en 21 personas, un 0,08%.

Estos 27.898 desempleados es la cifra más baja al cierre de un año desde 2007 en Cantabria. Desde el inicio de la serie histórica comparable, en 1996, el paro ha bajado la mayoría de los años en Cantabria (18 veces) mientras que ha subido en 11 ocasiones, siendo el descenso del último año la bajada más pequeña desde 2019, según datos publicados este lunes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

En España, el 2025 terminó con 152.048 personas menos en las oficinas de los servicios públicos de empleo (-5,94%), hasta un total de 2.408.670 parados, la menor cifra en un cierre de año desde el ejercicio 2007.

Por comunidades autónomas, el desempleo bajó el año pasado en todas salvo en el País Vasco, donde se incrementó en 54 (+0,05%). Las comunidades con la mayor reducción fueron Andalucía (51.782, un -8,16%); Comunidad Valenciana (25.560, un -8,1%) y Cataluña (11.959, un -3,57%). En términos relativos, los mayores descensos se dieron en Castilla-La Mancha y Extremadura, con un 8,58% y un 8,18%.

DATOS DICIEMBRE

En cuanto a diciembre, el desempleo se redujo en Cantabria en 21 parados respecto a noviembre. Desde 1996, el paro en diciembre ha subido la mayoría de veces en la comunidad autónoma (21 veces) mientras que ha bajado en ocho ocasiones, siendo el descenso del último mes la bajada más pequeña desde que hay registros.

Cataluña (+1.860), País Vasco (+948) y Galicia (+459) fueron las comunidades en donde más creció el número de desempleados, mientras que Andalucía, Comunidad Valenciana y Madrid en donde menos, con retrocesos de 12.271, 2.173 y un 1.504, respectivamente.

Por sectores de actividad, en diciembre de 2025 el paro bajó en Cantabria en el de servicios, con 161 menos (-0.76%) y en el colectivo sin empleo anterior, 17 menos (-0,69%), mientras que se incrementó en construcción, 76 más (+4.33%); la industria, 67 más (+3.24%), y la agricultura, 14 más (+3,66%)

Así, al cierre del último mes del año, el sector servicios seguía aglutinando la mayoría de los demandantes de empleo en la región, con 21.085, que representan tres de cada cuatro parados (el 75,58% del total), seguido del colectivo sin empleo anterior (2.452 parados), la industria (2.134), la construcción (1.831) y, a mayor distancia, la agricultura (396).

Del total de desempleados registrados al término de diciembre en las oficinas cántabra, 3.108 eran extranjeros, que son 33 más que en noviembre (+1,07%) pero 176 menos que en el mismo mes del año anterior (-5,36%). La gran mayoría, 2.280, proceden de países extracomunitarios y los 828 restantes de estados europeos.

Al igual que ocurre con los cántabros, el grueso de los foráneos que buscan trabajo en la comunidad autónoma lo hacen en el sector servicios, en concreto 1.939, seguido de la construcción (244), la industria (151) y la agricultura (68), mientras que hay 706 que no han tenido empleo con anterioridad.

SEXO Y EDAD

En cuanto a sexos, el año cerró en Cantabria con 16.233 mujeres desempleadas, 1.002 menos que el año precedente y 248 menos que en noviembre (-1,5%), y 11.665 hombres, que son 527 menos que un año antes y 227 más que en el mes anterior (+2%).

En 2025, el paro entre los jóvenes menores de 25 años aumentó, con 94 parados más y el desempleo entre las personas de 25 o más años se redujo en 1623 desempleados.

En diciembre, el paro entre los más jóvenes bajó, con 65 parados menos que a cierre del pasado mes (-3%), mientras que el paro de las personas con 25 años y más se incrementó en 44 desempleados (+0,17%).

CONTRATACIÓN

El descenso del paro en 2025 en Cantabria se acompañó de un incremento de la contratación.

A lo largo de 2025, se suscribieron en Cantabria un total de 171.510 contratos, de los cuales el 27,42% fueron indefinidos (47.036) y el 72,58% restante (124.474) temporales.

Así, del número de contratos registrados al cierre del año, el 78,26% eran temporales (frente a un 71,65% del mes anterior) y un 21,74%, indefinidos (en noviembre eran 28,35%).

En cuanto a diciembre, el número de contratos firmados en diciembre aumentó un 7% --el séptimo mayor incremento porcentual de las comunidades autónomas y casi tres puntos por encima del aumento en el conjunto del país (+4,03%)--, hasta los 13.099, que suponen una variación anual de 857 más.

En relación a noviembre, crecieron en 1.137, un 9,51% más, el mayor incremento en términos mensuales por CCAA y en contraposición con el descenso del 5,08% a nivel nacional.

De hecho, la contratación ese mes solo creció respecto a noviembre en tres comunidades autónomas: Cantabria (+9,51%); Andalucía (+4,06%) y Aragón (2,25%).

Por tipos, los indefinidos bajaron en diciembre un 12,82% en tasa mendual, hasta los 2.979 contratos, mientras que los temporales subieron un 18,43% hasta sumar 10.120 en el último mes.

Sin embargo, en términos anuales, los contratos indefinidos subieron un 11,91%, con 317 más, mientras que los temporales crecieron un 5,64% (+540).

De los 13.099 contratos suscritos en diciembre en la comunidad autónoma, el 80 por ciento fueron en el sector servicios (10.482), mientras que 2.196 se dieron en la industria; 347 en la construcción, y 74 en la agricultura.

De ellos, 2.480 fueron a extranjeros, lo que supone un crecimiento del 7,59% en términos mensuales y del 27,51% en tasa anual.

DATOS NACIONALES

Con el descenso registrado en 2025 en el conjunto del país, el paro encadena cinco años consecutivos de retrocesos tras el contabilizado en 2021, cuando se experimentó una caída récord de 782.232 desempleados por el fin de las restricciones asociadas a la pandemia; el registrado en 2022 (-268.252 parados); el experimentado en 2023 (-130.197 desempleados) y el que tuvo lugar en 2024 (-146.738 parados).

A los 2,4 millones de desempleados con los que se cerró 2025 se ha llegado después de que el paro bajara en diciembre en 16.291 personas respecto al mes anterior (-0,7%), su peor dato en un mes de diciembre desde 2020, cuando subió en algo más de 36.000 personas.

Este retroceso del desempleo en diciembre se concentró en las mujeres, con 22.096 paradas menos (-1,5%), ya que entre los varones el paro subió en 5.805 desempleados (+0,6%). Entre los menores de 25 años, el desempleo se redujo en diciembre en 11.470 personas (-6,1%) y entre los mayores de 25 bajó en 4.821 personas (-0,2%).

En términos desestacionalizados, el paro bajó en diciembre en 6.952 personas respecto a noviembre.

El paro disminuyó el año pasado en todos los sectores económicos, especialmente en los servicios, que restaron 94.634 desempleados en el año (-5,1%).

El paro bajó en ambos sexos, aunque en valores absolutos lo hizo en mayor medida entre las mujeres.

Por edades, el desempleo entre los jóvenes menores de 25 años retrocedió un 4,8% en 2025, hasta situarse en un mínimo histórico de 176.852 desempleados. Por su parte, en las personas con 25 años y más bajó en 2025 en 143.099 desempleados (-6%), hasta 2.231.818 parados.