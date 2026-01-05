El Gobierno cántabro celebra "el mejor dato de paro de los últimos 18 años"

Archivo - El consejero de Empleo, Eduardo Arasti - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

SANTANDER, 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria ha celebrado que la comunidad ha registrado "el mejor dato de paro de los últimos 18 años en un mes de diciembre" al tener un total de 27.898 desempleados en las oficinas del Servicio Cántabro de Empleo (EMCAN).

También ha ensalzado que se han logrado disminuir las cifras de desempleo en 1.529 parados en un año y en 3.911 en los dos últimos años, lo que supone una bajada de un 12,30%.

Así, entre las mujeres se ha registrado el mejor dato de paro en un mes de diciembre desde 2008, sumando en los dos últimos años en 2.306 paradas menos (-12,44%); y entre los menores de 25 años se ha registrado el segundo mejor dato de paro de un mes de diciembre en este siglo, pues en los dos últimos años se ha aminorado en 331 personas (-13,79%).

El paro en mayores de 25 años es el mejor dato de los últimos 18 años (en los dos últimos años se ha aminorado en 3.580 personas, lo que supone una bajada de un -12,17%), y entre los mayores de 45 años es el mejor desde 2010 (se ha situado en 16.399 tras aminorar en un año en 796 personas, lo que supone un descenso del 4,63%, y en dos años ha aminorado en 1.860, lo que supone una bajada del 10,19%), según el Ejecutivo.

También ha sido el mejor mes de diciembre en personas en paro registrado por sectores (servicios, construcción, agricultura y primer empleo), siendo el segundo en el sector de la industria, después del año 2024.

"En el último año el paro ha disminuido en hombres y mujeres, y también en todos los tramos de edad, y en los dos últimos años ha descendido en todos los tramos de edad", ha subrayado el consejero del ramo, Eduardo Arasti.

Ha precisado que en los dos últimos años el paro ha descendido en 417 personas (-18,55%) en la construcción; en 2.954 personas (-12,29%) en el sector servicios; en 144 (-6,32%) en la industria; en 56 (-12,39%) en la agricultura, y en 391 (-13,67%) en el primer empleo.

En lo que se refiere a la afiliación a la Seguridad Social, Cantabria registró el mes pasado un total de 235.595 personas afiliadas, lo que supone un incremento en términos interanuales de un 1,43% y de 3.318 trabajadores más. Unas cifras que, según el consejero, "suponen el mejor dato de afiliación media en un mes de diciembre de la serie histórica porque nunca ha habido más afiliados en ese mes en la región".

A todo ello, Arasti ha añadido que en los dos últimos años el número de afiliados a la Seguridad Social en Cantabria ha aumentado en 8.663 personas.

En relación al RETA (Régimen Especial de Trabajadores Autónomos), el número de autónomos asciende a 41.278, un aumento de 105 (un 0,26% más que el año anterior), respecto a lo que el consejero ha señalado que "es el primer año desde 2015 que aumentan autónomos, a excepción del año 2021 post Covid", y "además se están regularizando falsos autónomos, con lo que la creación de autónomos es mayor".