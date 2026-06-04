Cantabria ofrece formación y empleo en la construcción, que precisa 7.000 puestos

Feria de la Construcción en Torrelavega - GOBIERNO

SANTANDER, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria y la Fundación Laboral de la Construcción ofrecen oportunidades laborales y formativas en este sector, que cuenta con 7.000 puestos de trabajo vacantes.

Se ofertan en la segunda sesión de la III Feria de Empleo en la Construcción, que se celebra este jueves en Torrelavega, en el Centro de Orientación, Emprendimiento e Innovación para el Empleo de Cantabria (COECAN), dependiente de la Consejería de Industria, Empleo, Innovación y Comercio del Gobierno de Cantabria.

La cita, que ya se desarrolló en Santander, ha sido organizada por el Servicio Cántabro de Empleo (EMCAN) y la FLC en el marco del plan de actuaciones del COECAN.

Durante la inauguración, las directoras del EMCAN, Lucía Serrano, de Formación Profesional, Cristina Montes, y el gerente del Consejo Territorial de la FLC, José Antonio Valcárcel, han coincidido en destacar la importancia de esta feria, orientada a acercar las oportunidades laborales y formativas de un sector estratégico y con una alta demanda de empleo, hasta el punto de que cuenta con los citados 7.000 puestos vacantes.

Por ello, han animado a los participantes a apostar por este sector, "en plena transformación tecnológica y con alta demanda de empleo, sobre todo entre jóvenes y mujeres, para desarrollar su carrera profesional".

"El mercado laboral está en continuo cambio y estas ferias son parte del servicio permanente de orientación hacia el empleo y el emprendimiento", ha subrayado la directora del EMCAN, quien ha insistido en que el objetivo de esta nueva iniciativa del Gobierno de Cantabria es conectar talento para acercar a trabajadores cualificados a las necesidades del sector de la construcción y visibilizar una actividad económica que ofrece "buenas condiciones" laborales para quienes buscan estabilidad y desarrollo profesional.

La directora de FP ha afirmado que el Gobierno regional está trabajando para hacer "atractivos" los ciclos formativos orientados a la construcción con el fin de que los alumnos certifiquen sus títulos con unos recursos educativos adaptados y orientados a la empleabilidad laboral y encuentren trabajo y que las empresas "se aprovechen del talento estudiantil".

Por su parte, el gerente del Consejo Territorial de la FLC ha destacado que esta feria supone una oportunidad "única" para que los jóvenes conozcan de primera mano las posibilidades de un sector "en constante evolución", donde la innovación, la sostenibilidad y la digitalización "están transformando" los perfiles profesionales y generando nuevas oportunidades de empleo "de calidad".

En el acto también han participado la directora y coordinadora del COECAN, Belén González Pescador; el concejal de Desarrollo Local, Empleo y Dinamización Poblacional, Plan Estratégico, TICs y Comunicación del Ayuntamiento de Torrelavega, Jesús Sánchez, y el secretario general de la Asociación de Constructores y Promotores de Cantabria (ACP Cantabria), Miguel Ángel Sáez, entre otros.

UNA FERIA CON OPORTUNIDADES LABORALES.

Bajo el título de 'Oportunidades laborales para jóvenes y mujeres', la feria de este año ofrece a los visitantes la posibilidad de conocer de primera mano las ofertas de empleo y realizar entrevistas con las empresas más importantes de la zona.

En concreto, este 2026 participan más de una decena de las empresas más relevantes del sector: Agama, Tektia; Fernández Rosillo, Siec, Tamisa, Candesa, Copsesa, Palomera, Sopavifer, Gruas Fam y Aceinsa.

Además, las entrevistas de trabajo incluyen ofertas reales de empleo de forma que los parados pueden contactar directamente con las principales empresas del sector.

De igual modo, los asistentes descubrirán las nuevas tecnologías aplicadas, como la realidad inmersiva, drones y el uso de Inteligencia Artificial, y recibirán orientación personalizada y asesoramiento sobre la acreditación de competencias profesionales y formación.

También podrán disfrutar de diferentes actividades, como un 'scape room' temático sobre construcción y prevención de riesgos laborales, acceso a simuladores y experiencias inmersivas sobre innovación, drones y tecnología aplicada a la construcción o talleres de Building Information Modeling, prevención de riesgos laborales, maquinaria y eficiencia energética, además de espacios de acreditación de competencias y orientación profesional.

La feria también ofrece demostraciones prácticas, tanto en espacios interiores como exteriores, e incluye simuladores de maquinaria, talleres de fotogrametría con drones, energías renovables, sistemas constructivos y experiencias de realidad virtual aplicadas al sector.

Además, en la jornada de Torrelavega se ha programado una ponencia protagonizada por el psicólogo y orientador laboral José Antonio Bonilla, quien ha analizado "qué tipo de personas buscan las personas".

También se ha abordado el impacto de la IA en la empleabilidad y su aplicación a la orientación laboral, por medio de una ponencia del consultor de Recursos Humanos, cazatalentos y especialista en empleabilidad Juanjo Marle.

Además, se han programado dos conferencias que han reunido a orientadores, personas en búsqueda de empleo y profesionales del sector.