Cantabria participará en el Eurosatory de Paris para reforzar su proyección en el sector de defensa

Eurosatory - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad para el Desarrollo de Cantabria, SODERCAN (www.sodercan.es), ha organizado una misión empresarial junto a nueve compañías industriales y tecnológicas de la región para participar la próxima semana en la feria Eurosatory de París, uno de los principales encuentros europeos del sector de la defensa y la seguridad, con el objetivo de reforzar su proyección internacional.

Se trata de una iniciativa promovida por la entidad adscrita a la Consejería de Industria junto a la Cámara de Comercio, en el marco del Plan de Internacionalización del Gobierno de Cantabria y a propuesta del Clúster de Defensa.

Las empresas participantes contarán con agendas B2B personalizadas, diseñadas para facilitar contactos con potenciales clientes, socios y prescriptores internacionales, y para explorar oportunidades de negocio en un mercado altamente especializado.

Estas compañías representan la fortaleza del tejido industrial y tecnológico de Cantabria, con actividad en ámbitos como la metalurgia avanzada, la fabricación de maquinaria, la ingeniería o las soluciones digitales aplicadas, ha informado el Ejecutivo regional.

Viajarán Mecánica Brañosera (metalurgia y fabricación de productos metálicos), Electro Crisol Metal, ECRIMESA (metalurgia y fabricación de productos metálicos), Leading Metal Mechanic Solutions (fabricación de maquinaria y equipos eléctricos y electrónicos), AWGE Technologies (servicios de ingeniería), Reinosa Forgings&Castings (fabricación de productos de hierro y acero), CosmikAL (programación y consultoría informática), Antenna Systems Solutions (fabricación de equipos de telecomunicaciones), Fernández Jové (fabricación de maquinaria para usos específicos) y Deduce Data Solutions (consultoría informática).

La presencia en Eurosatory es una oportunidad estratégica para que estas compañías conozcan las últimas tendencias del sector y para reforzar su visibilidad internacional y establecer relaciones que puedan traducirse en nuevos proyectos y colaboraciones.

Eurosatory, de carácter bienal, es uno de los grandes encuentros internacionales del sector, con la participación prevista de más de 2.000 expositores de más de 60 países y una asistencia aproximada de 62.000 visitantes profesionales procedentes de más de 150 países.

Es un escaparate clave para presentar avances tecnológicos en ámbitos como sistemas terrestres y aéreos, ciberseguridad, inteligencia artificial, robótica y gestión de crisis.

Las empresas participantes solo tienen que abonar la cuota de inscripción de 150 euros + IVA y los gastos de viaje. La entrada a la feria y el coste de la agenda de reuniones B2B son asumidos íntegramente por SODERCAN en el marco del convenio con la Cámara para desarrollar el Plan de Acciones de Promoción Internacional 2026.

Las agendas de reuniones han sido organizadas con la colaboración de la consultora especializada IeTeam.

La participación en Eurosatory 2026 se enmarca en el I Plan de Internacionalización de Cantabria, impulsado por la Consejería de Industria a través de SODERCAN para potenciar la internacionalización del tejido empresarial como factor clave de competitividad.

El consejero de Industria, Eduardo Arasti, ha explicado que "queremos que Cantabria exporte más", especialmente en sectores estratégicos como el metalmecánico, el agroalimentario, las nuevas tecnologías de la información y otros sectores industriales con potencial.