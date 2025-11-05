Cantabria pedirá declarar el 10 de marzo como Día Europeo del Trabajador Autónomo

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, interviene durante la presentación del Plan Nacional de Autónomos - Juanma Serrano - Europa Press

SANTANDER, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria (PP) impulsará la declaración del 10 de marzo como Día Europeo del Trabajador Autónomo en reconocimiento al "papel esencial" que éstos desempeñan en la economía, el empleo y la cohesión social.

El Ejecutivo propondrá a la Mesa del Empleo Autónomo que apruebe esta solicitud, a la que espera se sumen otras comunidades autónomas, y la presentará a través de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo.

Así lo ha dado a conocer este miércoles la presidenta cántabra, María José Sáenz de Buruaga, que ha subrayado que "tenemos días internacionales y días europeos de casi de todo, pero hasta ahora nadie había tenido la iniciativa de buscar esta distinción para los autónomos como símbolo de reconocimiento institucional, visibilidad pública y compromiso político con este colectivo".

Lo ha dicho en un acto con autónomos en Santander al que ha acudido el presidente del PP nacional, Alberto Núñez Feijóo, para presentar el anticipo del Plan de Autónomos del partido.

En su intervención, Buruaga ha avanzado que su Ejecutivo trabajará en 2026 en medidas como el plan de relevo generacional para asegurar la continuidad de los negocios y lanzará acciones específicas de emprendimiento en el mundo rural como el programa 'Enlace Rural', en el que tratará de mostrar los pueblos como "espacios de oportunidad, emprendimiento y calidad de vida".

Por otro lado, ha ensalzado que la fusión de Sogarca e Iberaval supondrá "un avance significativo" para facilitar la financiación a los autónomos, ya que permitirá "multiplicar por cinco el volumen de crédito avalado en la región, y por ocho el tamaño de la operación máxima", hasta los 2,5 millones de euros.