Cantabria permitirá la caza de unos 100 jabalíes al año en el Parque de Picos de Europa

La consejera de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación, María Jesús Susinos, preside la ‘XXV Sesión del Pleno del Patronato del Parque Nacional de los Picos de Europa’ en el Centro de Estudios Lebaniegos - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria intensificará los controles poblacionales de jabalíes en el Parque Nacional de Picos de Europa, a pesar de la prohibición de la caza en los Parques Nacionales, con la participación de cazadores locales en la extracción de unos 100 ejemplares al año en territorio cántabro.

La consejera de Desarrollo Rural, María Jesús Susinos, ha subrayado que la actual situación de la peste porcina africana y de otras enfermedades emergentes "pone de manifiesto la importancia de reforzar las medidas de control sanitario y poblacional en las especies silvestres, especialmente en los jabalíes, que actúan como reservorios y vectores de transmisión de diversas enfermedades".

En este contexto, Susinos se ha referido al control poblacional de estos animales como una herramienta "clave" de prevención; una estrategia que busca "reducir el riesgo sanitario, proteger al sector ganadero y minimizar el impacto económico y sanitario asociado a posibles brotes".

Susinos ha realizado este anuncio en el marco de la XXV Sesión del Pleno del Patronato del Parque Nacional de los Picos de Europa, que se ha celebrado este miércoles bajo su presidencia en el Centro de Estudios Lebaniegos de Potes.

Según ha informado el Gobierno, en la reunión, la consejera ha recordado la importancia histórica del Parque Nacional de los Picos de Europa --el primero con esta figura en España y también el primero de Europa, declarado inicialmente el 22 de julio de 1918 como Parque Nacional de la Montaña de Covadonga, y ampliado en 1995 con su actual denominación--, que contará en 2026 con un presupuesto total de 2,18 millones de euros, de los cuales 750.000 euros corresponden a Cantabria.

Al respecto, la consejera ha destacado la recuperación de las subvenciones para particulares en 2025, con 19 solicitudes aprobadas por importe de 50.000 euros, destinadas a cerramientos, reparación de invernales, cabañas y rehabilitación de cuadras.

En cuanto a las ayudas a ayuntamientos, está prevista la aprobación "inminente" de subvenciones por 210.000 euros, de los que Tresviso recibirá 70.000 euros, Camaleño 70.000 euros y Cillorigo de Liébana, 69.000 euros.

AVANCES DEL PLAN RECTOR DE USO Y GESTIÓN (PRUG)

Otro de los principales asuntos tratados ha sido la tramitación administrativa del Plan Rector de Uso y Gestión, cuyo proceso se encuentra ya muy avanzado y que la consejera confía que pueda estar aprobado durante el primer semestre del próximo año.

Susinos ha confirmado que Castilla y León ha completado toda su tramitación, Cantabria tiene el procedimiento "muy avanzado" y Asturias ha finalizado ya los informes necesarios para su remisión al Consejo Consultivo.

Por lo tanto, se estima que los decretos de aprobación del PRUG en las tres comunidades puedan publicarse durante el primer semestre de 2026. Una vez aprobado, se iniciarán los trabajos para el desarrollo de los programas y subprogramas derivados del mismo.

Una vez entre en vigor el nuevo Plan Rector de Uso y Gestión está previsto el estudio relativo a las pistas con regulación de uso y los trabajos necesarios para la ampliación de la Reserva de la Biosfera de los Picos de Europa, una vez recibidos los acuerdos plenarios de los ayuntamientos de Peñamellera Baja y Peñamellera Alta.

Asimismo, se seguirán desarrollando las actuaciones técnicas necesarias para la ampliación de la Zona de Especial Conservación (ZEC) de los Picos de Europa en el ámbito del Principado de Asturias.

En el marco de la gestión ganadera, se llevarán a cabo trabajos de construcción y mantenimiento de infraestructuras vinculadas a la actividad de ganadería extensiva tradicional dentro del Parque Nacional, como potreros, muelles de carga de ganado, abrevaderos, fuentes y cabañas comunales para refugio, especialmente en la zona de Áliva y en distintas majadas de Asturias y León.

También se actuará en la conservación de las pistas de interés para la vigilancia, la defensa contra incendios forestales y la gestión ganadera, así como en la construcción y mantenimiento de infraestructuras vinculadas al uso público, especialmente en pistas y senderos de pequeño y gran recorrido. Dentro de estas actuaciones se incluye el arreglo de la pista Bejes-Ándara-Mancondíu.

En materia de conservación ambiental, están previstos trabajos de repoblación en la zona incendiada de La Caballar, en el concejo de Cabrales, vinculados al convenio suscrito con el Organismo Autónomo Parques Nacionales.

Igualmente, se desarrollarán labores de selección de pies sobrevivientes en el incendio de Obesón-Camba. A ello se suma la mejora y puesta en valor de la senda de Matallana, que discurre por el itinerario Urdón-Tresviso-Bejes-Urdón.

En la sesión también han estado presentes el director general de Montes y Biodiversidad, Angel Serdio, y el director general del Medio Natural y Planificación Rural del Principado de Asturias, David Villar,

Por videoconferencia también han participado el consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, y el de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, de Asturias y Castilla y Leon, respectivamente, así como el director general de Patrimonio Natural y Política Forestal de Castilla y León, José Ángel Arranz, además de representantes del Organismo Autónomo Parques Nacionales, alcaldes y representantes municipales del área de influencia socioeconómica, organizaciones agrarias, ganaderas, conservacionistas y agentes sociales.