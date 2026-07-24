Cantabria pide a Bolaños más plazas judiciales y "prudencia" al valorar el nuevo modelo de tribunales de instancia

La consejera de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa, Isabel Urrutia, asiste de manera telemática, a la reunión de la Conferencia Sectorial de Justicia. - GOBIERNO

SANTANDER 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Justicia de Cantabria, Isabel Urrutia, ha pedido al ministro del ramo, Félix Bolaños, más plazas judiciales para la región, donde se prevén cuatro nuevas de jueces, para los tribunales de instancia de Santander y Santoña, y una más de fiscal.

Se lo ha trasladado así este viernes en la conferencia sectorial, en la que el titular del Ministerio ha comunicado a las comunidades autónomas que la voluntad del Gobierno central es crear y convocar las 500 plazas de jueces y 200 de fiscales contempladas en toda España en 2027.

En la reunión, Urrutia también ha pedido a Bolaños "prudencia" a la hora de valorar el nuevo modelo judicial, basado en tribunales de instancia, y ve "temerario" trasladar una "impresión definitiva" de carácter "triunfalista" sobre el funcionamiento y eficacia del sistema dado el "poco tiempo" transcurrido desde su implementación.

Y es que en Cantabria estos órganos se implantaron en julio de 2025 en siete de los ocho partidos judiciales de la región --Castro Urdiales, Santoña, Laredo, Medio Cudeyo, Reinosa, Torrelavega y San Vicente de la Barquera-- y el 1 de enero de este año en Santander.

El Ejecutivo cántabro ha mostrado su postura, acordada en el marco del Pacto por la Justicia alcanzado con el sector en la región, durante la Conferencia Sectorial de la Administración de Justicia entre el Estado y las comunidades autónomas con competencias, en la que se ha abordado la evaluación del impacto de los tribunales de instancia y en la que Urrutia ha participado de manera telemática.

Ahora bien, aunque el Gobierno regional antepone la "prudencia" al "triunfalismo", su consejera en la materia sí se ha mostrado "satisfecha" y ha valorado "el esfuerzo de todos los agentes jurídicos" de Cantabria afectados por este cambio, derivado de la ley Orgánica de Eficiencia. Así, ha destacado que en la actualidad se han "estabilizado" los datos operacionales de los distintos órganos judiciales, hasta aproximarse al nivel de actividad anterior a la reforma, según ha asegurado.

Urrutia ha citado los principales problemas en este proceso, como la "falta de adhesión" de parte de los agentes jurídicos al nuevo modelo de organización y "ciertas reticencias" de profesionales, que espera que se vaya reduciendo en función de la evolución de los resultados y la consolidación del modelo. Para la consejera no se trata de un problema "generalizado", pero sí "merecedor de atención", pues como ha apuntado "los verdaderos protagonistas del cambio son los operadores jurídicos llamados para aplicarlo diariamente".

También se ha referido a la adaptación de los edificios judiciales al nuevo modelo, ya que Cantabria cuenta con un parque de inmuebles "bastante obsoleto", que no es "adecuado" y presenta "dificultades" para adaptarse al nuevo modelo de oficina judicial. Por eso, ha reclamado al Ministerio "un esfuerzo" para ayudar a las comunidades autónomas que tienen este problema.

Y a propósito de las nuevas plazas judiciales, Urrutia ha reflexionado que la visión "optimista" del Ministerio sobre la puesta en marcha del nuevo modelo judicial sería "más realista" si se atendieran "íntegramente" las peticiones que Cantabria trasladó a Bolaños a principios de este año, fruto del acuerdo unánime de los integrantes del Pacto por la Justicia en Cantabria suscrito en julio de 2024, y que "sólo han sido parcialmente atendidas" en el reciente Real Decreto de creación de plazas judiciales.