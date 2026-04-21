Cantabria pide en Bruselas reforzar el Mecanismo de Protección Civil para afrontar emergencias

La consejera Isabel Urrutia en la Comisión NAT del Comité de las Regiones - GOBIERNO

SANTANDER, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

Cantabria ha defendido este martes en el seno del Comité Europeo de las Regiones (CdR) la necesidad de fortalecer y promover el Mecanismo de Respuesta de Protección Civil de la Unión Europea como herramienta "clave" para hacer frente a emergencias y grandes crisis.

Así lo ha expuesto la consejera de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa, Isabel Urrutia, durante su intervención esta mañana en Bruselas en la Comisión NAT del CdR, en el debate del dictamen sobre este instrumento comunitario que tiene como objeto fomentar la cooperación entre las autoridades de protección civil, aumentar la conciencia pública y la preparación para desastres y permitir una asistencia rápida, eficaz y coordinada a las poblaciones afectadas.

En su intervención en la Comisión, Urrutia ha destacado que Cantabria ha liderado el dictamen sobre la preparación de Europa ante situaciones de crisis y amenazas, aprobado por unanimidad el pasado mes de diciembre, y cuyo mensaje principal "era claro: una Europa preparada es más necesaria que nunca para hacer frente a las crisis que nos puedan afectar".

En este sentido, ha subrayado que esa preparación debe basarse en la anticipación y la prevención, pero también en "una respuesta clara, fuerte y unida", en la que los entes locales y regionales desempeñen un papel protagonista destacado. "Si no es así, todo será un fracaso", ha advertido.

Así, la consejera ha defendido el papel de las administraciones regionales y locales en la gobernanza multinivel y el respeto al principio de subsidiariedad. "Somos el primer contacto con el ciudadano, estamos cuando más nos necesitan, gestionamos servicios públicos esenciales y llevamos muchos años preparando nuestro territorio y anticipándonos a las amenazas. Nuestra experiencia y participación es esencial", ha afirmado.

Por ello, ha abogado por un modelo basado en la cooperación, en el que la anticipación "nazca de abajo hacia arriba, desde lo local y regional a lo nacional y europeo", poniendo a disposición del conjunto de las instituciones el conocimiento técnico, los medios especializados y la experiencia acumulada en el territorio.

En este marco, ha destacado la aportación de Cantabria al sistema europeo con el desarrollo de un módulo de rescate en cuevas de espeleosocorro que la comunidad autónoma está liderando para su integración en el Mecanismo Europeo de Protección Civil.

RESPUESTA GLOBAL ANTE EMERGENCIAS

En cuanto a la respuesta ante emergencias, Urrutia ha insistido en que debe ser global, con una dirección clara en el territorio y con la participación y coordinación de todas las administraciones competentes. "Una coordinación que debe ser eficiente, ágil y temprana de los recursos que Europa tiene", ha señalado.

Asimismo, ha reivindicado la simplificación de procedimientos y la rapidez de actuación como elementos clave, al mismo nivel que la preparación, y ha defendido el fortalecimiento del Mecanismo de Protección Civil "como una necesaria fortaleza más de una Europa preparada", además de un sistema de comunicación "resiliente común e interoperable".

Igualmente, ha exigido simplificar y agilizar la acreditación de los módulos de experiencia local y regional dentro del Mecanismo de Protección Civil y dotar al Centro de Coordinación de la Respuesta a Emergencias (CECRE) "de mayor capacidad y equipamiento", así como establecer un marco que refuerce los contactos de este centro con los entes locales y regionales en situaciones de crisis.

Por último, ha instado "a no olvidar" la capacidad de los voluntarios, que "desempeñan un papel fundamental durante todo el ciclo de las situaciones de emergencia". "Es necesario que Europa se implique en la adecuada movilización de estos efectivos en distintos países de manera coordinada", ha reivindicado.

Con esta intervención de la consejera en la Comisión NAT, el Gobierno regional destaca que Cantabria refuerza su posicionamiento en Europa como una comunidad "comprometida" con la mejora de la preparación y respuesta ante emergencias, impulsando, como ya lo hizo liderando el dictamen del CdR sobre la preparación de la UE ante las crisis, un modelo basado en la cooperación, la coordinación y el protagonismo de los territorios locales y regionales.

"La seguridad de Europa pasa por la implicación de todos, porque es la única forma de garantizar nuestra libertad; recuerden que sin seguridad no hay libertad", ha concluido la consejera.