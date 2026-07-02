Cantabria pide en Bruselas reforzar la protección civil de la UE con más recursos y participación regional y municipal

SANTANDER, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Presidencia y Seguridad, Isabel Urrutia, ha reclamado este jueves, durante la segunda sesión del pleno del Comité Europeo de las Regiones (CdR), un refuerzo del Mecanismo de Protección Civil de la Unión Europea con una financiación "suficiente, ágil y eficaz", una mayor preparación frente a las grandes crisis y una participación activa de los entes regionales y locales en todas las fases de la gestión de las emergencias.

Durante su intervención en el debate sobre el futuro del Mecanismo de Protección Civil de la Unión Europea, la consejera ha asegurado que el contexto internacional y las crisis cada vez más complejas hacen "más necesario que nunca" reforzar la capacidad de respuesta de Europa y preparar mejor a las administraciones para afrontar emergencias de gran magnitud.

En este sentido, ha insistido en el papel de las comunidades autónomas y de las entidades locales, al recordar que son las administraciones que intervienen de forma inmediata cuando se produce una emergencia y las que permanecen sobre el terreno durante la recuperación y el restablecimiento de la normalidad.

Por ello, ha reclamado que el nuevo mecanismo europeo se base en el respeto al principio de subsidiariedad y en una "auténtica gobernanza multinivel", que evite requisitos que limiten o dificulten la participación de los entes regionales y locales en la planificación y gestión de la protección civil.

Además, la ha defendido que la futura estrategia europea debe apostar por reducir las dependencias estratégicas, reforzar la colaboración con el sector privado, promover la cultura de la autoprotección entre la ciudadanía, garantizar el suministro de recursos esenciales, proteger a las personas más vulnerables, asegurar sistemas de comunicación resilientes y potenciar un voluntariado organizado y coordinado.

Urrutia ha subrayado igualmente que todos estos objetivos deben ir acompañados de una financiación "suficiente, rápida y eficaz". "Los recursos tienen que estar disponibles cuando se necesitan. De nada sirve que lleguen tarde", ha enfatizado.

DEFENSA DEL CONSUMIDOR EUROPEO Y DEL COMERCIO LOCAL

En el debate sobre la Agenda del Consumidor 2030, la consejera ha advertido de que la entrada masiva de productos procedentes de terceros países a través de plataformas de comercio electrónico está "poniendo en riesgo" el modelo europeo de protección de los consumidores, de seguridad de los productos y de competencia leal.

Según ha indicado en el pleno europeo, millones de paquetes de bajo valor acceden cada año al mercado europeo "sin los controles suficientes y eludiendo, en muchos casos, obligaciones fiscales", lo que favorece la comercialización de productos que no cumplen los estándares europeos de calidad y seguridad.

Urrutia ha señalado que esta situación perjudica a los consumidores, supone un riesgo para la salud pública y genera "una clara competencia desleal" frente a las empresas y comercios que sí respetan las normas europeas, pagan impuestos, crean empleo y contribuyen al desarrollo económico de las ciudades y regiones.

Por ello, el Gobierno de Cantabria ha defendido reforzar la responsabilidad de las plataformas digitales para garantizar el cumplimiento efectivo de la normativa europea.

Por último, la consejera de Presidencia ha afirmado que proteger a los consumidores europeos significa también proteger al comercio de proximidad y preservar un modelo económico basado en la competencia leal, la seguridad de los productos y la igualdad de condiciones para todos los operadores.