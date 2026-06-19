Cantabria pide "fechas definitivas" de la llegada de los cercanías tras confirmarse que no lo harán este año

El consejero de Fomento, Roberto Media, preside la Mesa del Ferrocarril celebrada este viernes en la sede del Gobierno de Cantabria - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria (PP) ha reclamado al Ejecutivo central que "deje de jugar" y aporte un "calendario absolutamente realista" y "con fechas definitivas" sobre la llegada de los nuevos trenes de cercanías comprometidos por el Ministerio de Transportes y ha insistido en exigir una visita a la planta de CAF en Zaragoza para ver con sus "propios ojos" si es cierto que se están fabricando.

"Yo ya no quiero ninguna fe, quiero realidades", ha subrayado el consejero del ramo, Roberto Media (PP), en declaraciones a los medios de comunicación con motivo de la Mesa del Ferrocarril que se ha celebrado este viernes en la sede del Gobierno de Cantabria y, donde finalmente, no ha acudido ningún representante de Renfe pese a que inicialmente sí estaba previsto.

"Hemos perdido una grandísima ocasión para que nos explicara directamente qué pasa con los trenes", ha lamentado Media.

El consejero ha afeado que el Gobierno de España que se haya tenido que enterar de que ninguno de los trenes llegará este año por las declaraciones a los medios de comunicación realizadas recientemente por el ministro de Transportes, Óscar Puente, durante su reciente visita a Reinosa.

Allí anunció que algunas unidades de estos trenes comenzarían a llegar en la primera mitad de 2027, sin habérselo trasladado antes al Gobierno regional, algo que le ha reprochado el consejero.

Media ha señalado que se ha "hartado" de mandar correos y hacer llamadas tanto al ministro como al secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, para conocer estas fechas y también al presidente de Renfe, Álvaro Fernández, que "nunca" le ha devuelto una llamada.

El consejero se ha preguntado por qué con ADIF "no hay ningún problema y con Renfe sí".

Media ha preguntado si en el primer semestre de 2027 van a llegar a Cantabria todos los trenes comprometidos --31-- o cuántos lo harán y si podrán empezar ya a circular o solo lo harán en pruebas.

El consejero ha vuelto a insistir en que se ha "incumplido" el convenio suscrito con Cantabria para los cercanías, en el que el plazo establecido era el primer semestre de 2026.

En este sentido, Media se ha preguntado por qué es "imposible que nos digan la verdad" desde el Ejecutivo central sobre los plazos de los cercanías, algo que le parece "un poco estúpido" ya que finalmente es algo que se va a saber.

Además, ha pedido al delegado del Gobierno, Pedro Casares (PSOE), que no ha estado presente en la Mesa del Ferrocarril --sí el secretario general-- que "deje de hacer el ridículo" al insistir en que el convenio y los plazos se van a cumplir cuando el ministro ha reconocido que no van a estar en el tiempo que se había fijado.

"O no se entera de nada o piensa que los ciudadanos de Cantabria somos tontos", ha aseverado Media, que ha reclamado al socialista que "deje de hacer el idiota y se dedique a defender los intereses de los cántabros".