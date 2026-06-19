El Estado eleva en 100 millones, hasta los 1.700, las inversiones en Cercanías en Cantabria

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SANTANDER, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Estado ha elevado en 100 millones, hasta los 1.700, las inversiones del Plan de Cercanías en Cantabria al sumar nuevas actuaciones.

Así lo ha anunciado este viernes el delegado del Gobierno, Pedro Casares, el mismo día en que se ha celebrado la Mesa del Ferrocarril en la sede del Gobierno de Cantabria, un encuentro al que no ha podido acudir por cuestiones de agenda, aunque sí lo ha hecho el secretario general de la Delegación, Santiago García.

TODA LA LÍNEA C1 QUEDARÁ DUPLICADA

Según la información de la Delegación del Gobierno, en concreto se han incluido las duplicaciones de vía en dos nuevos tramos de la línea C1 entre Santander y Torrelavega.

Se trata de los tramos Muriedas-Guarnizo y Renedo-Torrelavega, que supondrán una inversión de 42 y 54 millones, respectivamente.

De este modo, se actuará en total en 14 nuevos kilómetros de ancho convencional por lo que toda la línea C1 estará duplicada.

Durante la reunión de la Mesa del Ferrocarril, y según ha informado el consejero de Fomento, Roberto Media (PP), en declaraciones a los medios de comunicación, se ha anunciado que la redacción del proyecto del tramo Guarnizo-Muriedas "va a licitarse ya", y la del que discurre entre Torrelavega y Renedo lo hará "en los próximos meses", algo que ha considerado una "buena noticia".

El consejero ha subrayado la importancia estratégica de esta inversión para completar la doble vía entre Santander y Torrelavega y mejorar la fiabilidad de esta línea tan utilizada.

EL TRÁFICO ENTRE LA CANTÁBRICA Y OREJO SEGUIRÁ CORTADO HASTA SEPTIEMBRE

En cuanto a las obras de duplicación de vía del tramo Astillero-Orejo de la línea C3 (Santander-Liérganes), la Delegación ha informado de que "van a buen ritmo".

Sin embargo, según ha explicado Media, en la Mesa del Ferrocarril, ADIF ha dado a conocer que los trabajos acumulan un retraso debido a su "complejidad técnica", especialmente por la construcción de un nuevo puente sobre la ría de Solía.

Así, se prevé mantener interrumpido el tráfico ferroviario en este tramo hasta septiembre para culminar las obras y poner en servicio la nueva infraestructura de forma definitiva. Mientras tanto, continuarán los transbordos por carretera para los usuarios afectados.

Por otro lado, se trabaja además en fortalecer el transporte de mercancías y para ello se están construyendo en la Línea Santander-Palencia 11 apartaderos de hasta 750 metros, seis de ellos en Cantabria y todos se encuentran en construcción con una inversión de 30 millones de euros.

MEJORA DE ESTACIONES

También se trabaja en la mejora de las estaciones de la Red de Cercanías de Cantabria. Según ha detallado la Delegación, ya está acabada la de la estación de Los Corrales de Buelna tras una inversión de 600.000 euros y está finalizándose la de Liérganes, con un coste de un millón.

Además, se ha adjudicado por 1,5 millones, "y en breve" comenzarán las obras, de la estación de Valle Real.

Por otra parte se ha subrayado que el Gobierno de España mantiene la gratuidad de la Red de Cercanías de Cantabria, que en 2025 experimentó un incremento del 29 por ciento de los viajeros, 1,2 millones de viajeros más, hasta alcanzar los 5,4.

TREN A BILBAO

Además, en la Mesa del Ferrocarril, el Gobierno de Cantabria ha solicitado la anulación definitiva del anterior estudio informativo del tren Santander-Bilbao, ya que actualmente está contratado el nuevo documento, para evitar que continúe bloqueando diversas tramitaciones urbanísticas y municipales.

"En la CROTU estamos denegando licencias sabiendo que ese tren no se va a hacer. Me he quejado en un montón de ocasiones a diversos representantes del Ministerio para que lo trasladen, y hoy nos han dicho que para el mes de septiembre u octubre puedan anular el anterior estudio que tanto está perjudicando a miles y miles de ciudadanos de Cantabria", ha dicho Media, que cree que la decisión "sería muy correcta".

CORTES ENTRE REINOSA Y BOO

Por otro lado, en la Mesa del Ferrocarril se ha informado de que Adif aprovechará el corte programado de la línea de largo recorrido entre el 19 y el 30 de agosto, motivado por las obras de la Alta Velocidad, para ejecutar diversas actuaciones entre Reinosa y Boo.

Entre ellas figuran trabajos relacionados con los apartaderos para trenes de mercancías y mejoras en estaciones, con el objetivo de acelerar la finalización de actuaciones actualmente en marcha.

Aunque estas intervenciones obligarán a establecer servicios alternativos por carretera durante esos días al cortarse el tráfico ferroviario, el consejero ha considerado que las molestias temporales para los usuarios resultan asumibles si permiten completar las obras en mejores condiciones y reducir los plazos de ejecución del conjunto de las actuaciones.