Cantabria podría eliminar la lista de espera en dependencia a finales de 2027 con la nueva financiación estatal

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SANTANDER 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Derechos Sociales ha estimado que, a finales de 2027, Cantabria podría reducir la lista de espera para acceder a una prestación "efectiva en un 100%" gracias a la "histórica ampliación" de las cuantías que el Estado transfiere para financiar el sistema de la dependencia, al tiempo que se incrementa en 2.500 el número de personas que entran en el sistema.

Este "descenso récord" de la lista de espera se producirá en solo un año y medio, según las proyecciones realizadas por Derechos Sociales, el Ministerio que ha impulsado esta nueva financiación, aprobada la semana pasada por el Gobierno de España, en un contexto en el que cada año aumenta el número de personas que solicitan atención por dependencia en la comunidad autónoma.

Según estas mismas previsiones, a finales de 2027 Cantabria dispondrá de fondos suficientes para conseguir que 2.493 personas más reciban una prestación por dependencia, lo que supone un aumento del 12,89% respecto a 2025, y una cifra total de 21.824 personas atendidas dentro del sistema, ha informado este domingo el departamento de Pablo Bustinduy.

Las nuevas cuantías se han empezado a abonar este mes de julio y se traducirán en una inversión adicional de 6.200 millones de euros que se transferirán a los ejecutivos autonómicos de aquí a finales de 2027.

Además de la "notable" reducción de las listas de espera y del aumento "significativo" en el número de personas atendidas, este incremento en la financiación se traducirá también "en una mejora en la calidad de las prestaciones que se reciben y en las condiciones laborales del personal que ofrece los cuidados a las personas en situación de dependencia", según el Ministerio.

Derechos Sociales ha afirmado que se seguirán reduciendo las listas de espera e incrementado el número de personas con una prestación más allá de 2027, ya que esta mayor aportación estatal a las CCAA es estructural puesto que las nuevas cuantías quedan fijadas y blindadas por ley y, por tanto, los gobiernos autonómicos continuarán disponiendo de esta mayor financiación también en 2028 y en años sucesivos.