Cantabria presenta en Fitur la 75 edición del FIS, en la que regresa la ópera

SANTANDER, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El stand de Cantabria en Fitur ha acogido este jueves la presentación de la edición 75 del Festival Internacional de Santander (FIS) en la que destaca el regreso de la ópera con 'La flauta mágica', de Mozart. Un título imprescindible en el repertorio lírico, del que se ofrecerán dos funciones, los días 3 y 5 de agosto, en la Sala Argenta del Palacio de Festivales.

De este modo, Santander acogerá la nueva producción de la Semana Mozart del Festival de Salzburgo, con dirección de escena de Rolando Villazón, que conmemora el 270 aniversario del nacimiento de Mozart, y que se estrena este viernes, 23 de enero, en la ciudad vienesa.

En el reparto, grandes nombres como el tenor Javier Camarena (Tamino) o la soprano Kathryn Lewek, como Reina de la Noche. Con Franz-Josef Selig como Sarastro, Emily Pogorelc en el papel de Pamina, Theodore Platt como Papageno y la española Sofía Esparza en el rol de Papagena, entre otros.

Este excepcional proyecto lírico es fruto de dos años de trabajo compartido entre los máximos responsables del FIS y del Encuentro de Música y Academia a través de la Fundación Albéniz, con el apoyo institucional tanto del Gobierno de Cantabria como del Ayuntamiento de Santander.

"Tendremos un verdadero desfile de grandes orquestas, los mejores solistas e impactantes compañías de danza con Santander y nuestros Marcos Históricos como destino de las mejores expresiones artísticas", ha celebrado el director del FIS, Cosme Marina.

Una edición que será clausurada con la presencia por primera vez, de la Orquesta y solistas del Festival de Bayreuth, con una selección de obras del compositor Richard Wagner.

"El FIS es una herramienta turística esencial en una región que debe reivindicar con orgullo un patrimonio cultural único, y del cual este certamen quiere ser uno de sus más relevantes agentes, tendiendo un puente artístico con el horizonte de la mayor ambición artística", ha subrayado el director.

Por su parte, el consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Luis Martínez Abad, ha destacado el "papel crucial" del FIS en la promoción de la cultura, el impulso de la economía y el fortalecimiento del tejido social de la región.

Acompañado por Marina, la directora de la Fundación Albéniz, Julia Sánchez, y la concejala de Cultura de Santander, Noemí Méndez, el consejero ha subrayado la inversión del Gobierno de Cantabria de un millón de euros para el desarrollo de esta edición especial, "como muestra de nuestro compromiso con este Festival", pues a su juicio, fomenta el acceso a la cultura y a las artes, ofreciendo una programación "variada y de alta calidad" que atrae a públicos de todas las edades y procedencias.

Un hecho que "contribuye a la educación y formación de los ciudadanos, promoviendo valores como la creatividad, la sensibilidad y el pensamiento crítico, además de ser un motor de cohesión social, creando espacios de encuentro y diálogo entre los habitantes de Cantabria y los visitantes que llegan de otros lugares", ha detallado.

En este sentido, ha valorado el impacto "significativo" en la economía local y regional del FIS, pues al atraer cada año a miles de visitantes, tanto nacionales como internacionales, se "genera un importante flujo de ingresos para el sector turístico y de servicios".

PRESENTACIÓN DEL LIBRO DE 'LAS CREDENCIALES JACOBEAS'

Posteriormente, la Fundación Camino Lebaniego ha presentado el libro 'Las credenciales jacobeas', una publicación que ofrece por primera vez un estudio y una recopilación inédita de credenciales del peregrino procedentes de distintas épocas, caminos y territorios, abordadas como documentos de alto valor histórico, cultural y simbólico.

Estas credenciales constituyen un testimonio material de la experiencia peregrina y una expresión de la dimensión espiritual, social y patrimonial que ha caracterizado a los caminos de peregrinación a lo largo de los siglos.

El libro ha sido presentado por la directora de la Fundación, Pilar G. Bahamonde, y por sus co-autores, Valeriano Teja Oruña, presidente de la Coordinadora 'Peregrinos por Cantabria'; Lluïsa Blanch y Francesc Suárez, de la asociación Amics del Camí de Sant Jaume de Terrassa; y Fernando Lalanda, renombrado estudioso jacobeo a nivel nacional.

La obra permite comprender la evolución y el significado de estos documentos como parte esencial de la memoria del fenómeno jacobeo, así como poner en valor la red de acogida, hospitalidad y cultura que ha sostenido históricamente el tránsito de peregrinos.

"Teníamos que ser nosotros y tenía que ser Cantabria quien respaldara esta publicación. Nuestra región ocupa una posición singular al ser la única que cuenta, desde la Edad Media, con dos caminos jubilares reconocidos: el Camino de Santiago por la Costa y el Camino Lebaniego hacia el Monasterio de Santo Toribio de Liébana, custodio de la reliquia del Lignum Crucis", ha indicado la directora de la Fundación, quien ha destacado la aportación significativa al conocimiento, conservación y difusión del patrimonio peregrino de este libro, reforzando el compromiso institucional con la preservación de este legado histórico y su proyección cultural y turística a nivel nacional e internacional.

OTRAS PRESENTACIONES

La jornada de este jueves ha concluido con la presentación del balance del año 2025, y la nueva programa expositiva del Centro Botín, que arrancará con 'Entrelazamientos' de la artista japonesa, Yuko Mohri, seguirá una retrospectiva dedicada a los dibujos de la artista americana Marisol, y concluirá con una muestra de la brasileña, Solange Pessoa, entre otras convocatorias.

Además, el Geoparque Costa Quebrada, uno de los recursos protagonistas del estand de este año, ha ofrecido una degustación de productos locales, además de dar a conocer distintas actividades, junto con las ofertas turísticas de Arnuero y Castro Urdiales.