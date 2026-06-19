Cantabria presenta su Plan Marco de Innovación en Salud 2026-2030 para transformar el conocimiento en acciones concretas - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Salud, César Pascual, ha presentado oficialmente este viernes el Plan Marco de Innovación en Salud 2026-2030, un documento estratégico que busca transformar "todo el conocimiento que se genera a gran velocidad en ejecución, acción y hechos concretos" lo más rápido posible.

Pascual ha definido este plan como una herramienta fundamental para evitar que la innovación sanitaria se convierta en un problema para el propio sistema de salud, advirtiendo de que "si somos capaces de esto, la tecnología ya no será un cuello de botella institucional y nos daremos cuenta de que la innovación sanitaria nunca fue el problema real, sino la falta de liderazgo para incorporar ese conocimiento".

El consejero ha enfatizado que el Plan Marco no es un documento sobre tecnología, sino sobre la capacidad de construir un sistema sanitario que aprenda a incorporar el conocimiento y la innovación, transformándolas en mejoras tangibles para los ciudadanos.

Pascual ha advertido de que el sistema sanitario actual, regido por la inercia de un modelo creado para proteger a millones de personas, puede ser "víctima de su propio éxito" si continúa en el inmovilismo, ya que "la innovación ha llegado para quedarse a un ritmo vertiginoso".

El consejero ha señalado que el verdadero desafío actual no es la falta de conocimiento, como tradicionalmente ha sido, sino la incapacidad para incorporar ese conocimiento generado. "Estamos generando un conocimiento que somos incapaces de incorporar, cuando toda nuestra batalla, hasta ahora, ha sido generar conocimiento", ha manifestado.

Y ha alertado de que no incorporar ese conocimiento creará barreras de acceso que supondrán pérdidas de oportunidad y, por tanto, de resultados en el sistema sanitario, convirtiendo al propio sistema en la principal barrera entre el paciente y la ciencia.

El consejero ha subrayado que Cantabria no va a esperar, pese a que el sistema sanitario está diseñado para ser reactivo, ya que la misión del Plan Marco es "reaccionar, anticipar e incorporar la innovación", lo que exige "organizaciones distintas, liderazgos y conversaciones distintos".

Al respecto, ha destacado que Cantabria, al ser una comunidad pequeña, ofrece muchas "ventajas competitivas" para coordinar a todos los sectores vinculados con la innovación, permitiendo que "todos nos podemos sentar en la misma mesa y eso reduce distancias y reduce tiempos, un elemento fundamental".

El director general de Planificación, Ordenación, Gestión del Conocimiento y Salud Digital, Óscar Fernández Torre, acompañado de la subdirectora de Salud Digital, Rocío Montalbán, ha desgranado los objetivos estratégicos, las líneas de actuación y principales iniciativas del Plan Marco durante la jornada de presentación.

Los asistentes han visitado posteriormente el Hospital Virtual Valdecilla para asistir a sesiones demostrativas sobre capacidades y metodologías de entrenamiento basadas en simulación avanzada, así como a la presentación de experiencias y proyectos relacionados con inteligencia artificial, realidad virtual y nuevas tecnologías sanitarias.