Cantabria presenta C-SHIELD, primer proyecto digital para proteger las infraestructuras de salud críticas de la región

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SANTANDER 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria ha presentado el proyecto europeo C-SHIELD (Cantabria Smart Health Infrastructure for Emergency Leadership & Defence), una iniciativa de vanguardia para proteger de forma digital las infraestructuras de salud críticas de la región.

En un comunicado, el Ejecutivo ha subrayado que el proyecto, cuyo presupuesto total es 1.266.534 euros, financiado en parte por la Comisión Europea, se alinea con el Plan de Salud Digital de Cantabria 2024-2027 en el eje relativo a 'Seguridad de la información y protección de datos', cuyo objetivo es dar respuesta a los desafíos que plantea la ciberseguridad de la sanidad digital de Cantabria.

C-SHIELD se desarrollará durante los próximos 24 meses y su gran innovación es la creación del denominado 'Cyber Range' (campo de tiro cibernético) permanente en la Universidad de Cantabria (UC).

Se trata de un entorno seguro basado en la creación de 'gemelos digitales' de las redes hospitalarias para reproducir distintos escenarios, así como simulaciones de estrés y ataques cibernéticos que podrían darse en el mundo real.

Así, sin alterar en modo alguno la actividad asistencial, se puede evaluar el comportamiento del sistema e incorporar mejoras que lo fortalezcan.

La totalidad del proyecto será ejecutado por un consorcio íntegramente cántabro, liderado por el SCS, en el que también participan la Consejería de Salud, la UC y la Oficina de Fondos Europeos de Cantabria, a través de la convocatoria del Centro de Competencia en Ciberseguridad Europeo (ECCC), que, a su vez, se enmarca en el Programa Europa Digital (DIGITAL).