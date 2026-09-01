Cantabria prevé cerrar la emergencia por el alga asiática el día 15 tras recoger 4.350 toneladas, menos que en 2025

Alga asiática retirada en Noja - EUROPA PRESS

SANTANDER 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Fomento y Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria prevé cerrar la emergencia declarada por la llegada del alga asiática a playas de la región el próximo 15 de septiembre, la misma fecha en la que finalizó el año pasado el dispositivo desplegado en los arenales de Noja.

Entonces, se declaró el 8 de agosto y se recogieron 6.500 toneladas, mientras que este 2026 comenzó antes, el 22 de julio, aunque se han contabilizado menores cantidades de esta especie invasora: 4.350 toneladas, de las que 2.350 corresponden a julio y las 2.220 restantes a agosto, de acuerdo con datos facilitados a Europa Press por el departamento que dirige Roberto Media.

Según han indicado fuentes de la Consejería, el pasado ejercicio el alga asiática se llevó a Cántabra de Turba, mientras que este verano se está acopiando para que los ejemplares pierdan agua y arena. Después, se tratarán y se trasladarán a un vertedero.

Además, la Mesa Regional frente al alga asiática, constituida el pasado 9 de abril, se reunirá el próximo 9 de septiembre para "seguir trabajando el impulso de soluciones coordinadas e innovadoras".

De momento, se ha iniciado el proyecto 'Guardines de Gorgonias' en la costa de la región junto al Instituto de Hidráulica Ambiental de Cantabria (IHCantabria) y la Mancomunidad de Municipios Sostenibles, y ha sido seleccionado en la convocatoria del IUCN Grants Portal.

Esto permitirá captar 49.970 euros de financiación europea para desarrollar durante los próximos doce meses un programa de seguimiento, erradicación y sensibilización frente al alga invasora.