Cantabria se promociona en Lanzarote por la nueva conexión con la isla que operará desde el 31 de marzo

El director general de Transportes y Comunicaciones, Pablo Herrán, durante la presentación. - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria ha presentado esta semana en Lanzarote las fortalezas turísticas de la región en un acto organizado en colaboración con la compañía Binter, con motivo de la inauguración de la conexión aérea directa entre Santander y la isla el próximo 31 de marzo.

Con este evento dirigido a agentes de viajes y medios de comunicación de Lanzarote, el Ejecutivo cántabro busca atraer a nuevos viajeros y aprovechar la conectividad directa de esta ruta, facilitar la llegada a la región de los lanzaroteños y la posibilidad de que las agencias de viajes de la isla comercialicen el destino Cantabria.

En el acto participaron el director general de Transportes y Comunicaciones, Pablo Herrán; el director de Marketing de Cantur, José Ramón Álvarez; y el técnico responsable de conectividad de la Fundación Centro Tecnológico en Logística Integral de Cantabria (CTL), Javier Gundelfinger.

También asistieron el jefe de la Red Ajena de Canarias de Binter, Carlos Hernández; la gestora comercial de Binter en la provincia de Las Palmas, Silvia Martín; y el técnico responsable de agencias Daniel Pareja.

El gerente de la Sociedad de Promoción Exterior de Lanzarote, Héctor Fernández; el presidente de la Cámara de Comercio de Lanzarote y La Graciosa, José Valle; y más de 60 agentes de viaje conocieron los principales atractivos paisajísticos, gastronómicos y culturales que ofrece Cantabria, así como los nuevos proyectos museísticos que transformarán la oferta cultural en 2026 y 2027.

Para el evento, celebrado en el Gran Hotel Arrecife, el Gobierno recreó una sala museística con imágenes de Cantabria a modo de obras de arte y organizó un juego de preguntas a modo de subasta de arte en el que se repartieron obsequios representativos de la región.

RUTAS A CANARIAS

La compañía aérea Binter empezará a operar el 31 de marzo la conexión directa entre Santander y Lanzarote. Será la primera ruta nacional de Binter con una isla no capitalina, será operada martes y sábado y posibilitará un crecimiento superior al 40% de la capacidad ofertada entre Canarias y Santander respecto a la temporada de verano de 2025.

De esta forma, ambas regiones estarán conectadas con una frecuencia diaria: a través de Tenerife, los lunes y miércoles; Lanzarote, los martes y sábados; y Gran Canaria, los jueves, viernes y domingos.

La consolidación de las operaciones aéreas con las islas ha originado una mayor demanda del destino Cantabria por parte del mercado canario y el objetivo de la presentación es rentabilizar las conexiones directas operadas por Binter entre el archipiélago y Cantabria.