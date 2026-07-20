Cantabria publica la convocatoria de becas para estudios superiores de enseñanzas artísticas fuera de la región

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SANTANDER 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria ha publicado el extracto de la convocatoria de becas destinadas al alumnado que haya cursado durante el curso 2025-2026 enseñanzas artísticas superiores en centros debidamente acreditados situados fuera del territorio de la comunidad autónoma.

En un comunicado, el Ejecutivo ha informado de que también han podido ser beneficiarios alumnos con estudios conducentes al título oficial de máster universitario relacionado con enseñanzas artísticas superiores previamente cursadas en centros de fuera de la región.

Estas ayudas tienen como finalidad contribuir a sufragar parte de los gastos derivados de la realización de estos estudios fuera de la comunidad autónoma y están dirigidas al alumnado empadronado en Cantabria y con domicilio fiscal en la región durante el año 2025, siempre que reúna los requisitos establecidos en la convocatoria.

Como principal novedad, la convocatoria de este año cuenta con una dotación económica de 30.000 euros, lo que supone duplicar el presupuesto destinado a estas ayudas respecto al ejercicio anterior.

Según recoge la convocatoria, las solicitudes deberán ir acompañadas, entre otra documentación, de la acreditación de la matrícula del curso 2025-2026 en un centro debidamente reconocido en España o en un país europeo, con el detalle de las asignaturas y la carga lectiva; el certificado de calificaciones del curso 2024-2025 o, en su caso, la acreditación de haber superado la prueba de acceso correspondiente.

En el caso de quienes cursen estudios oficiales de máster, será necesario aportar el título que da acceso a estos estudios o la certificación académica correspondiente, junto con el justificante del pago de expedición del título.

Asimismo, cuando proceda, podrá aportarse la documentación acreditativa de la matrícula de hermanos o hermanas que cursen estudios universitarios fuera del domicilio familiar.

Toda la documentación deberá presentarse en castellano o acompañada de la correspondiente traducción jurada, y el plazo para presentar las solicitudes permanecerá abierto hasta el 7 de agosto.