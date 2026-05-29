Cantabria reafirma su apoyo y respeto a las Fuerzas Armadas en el Día de la Delegación de Defensa - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 29 May. (EUROPA PRESS) -

Cantabria ha reafirmado su apoyo y respeto a las Fuerzas Armadas con la asistencia de la consejera de Seguridad, Isabel Urrutia, al acto institucional celebrado este viernes con motivo del 'Día de la Delegación de Defensa en Cantabria'.

Este acto, de carácter solemne y celebrado en la Fundación Casyc, tiene como objetivo reconocer el compromiso, la entrega y el servicio de las Fuerzas Armadas, tanto en territorio nacional como en misiones internacionales, así como rendir homenaje a quienes han dedicado su vida a la defensa de la seguridad y los valores constitucionales.

Según ha informado el Ejecutivo, durante la jornada, Urrutia ha destacado "la vocación de servicio público, la profesionalidad y el espíritu de sacrificio de las Fuerzas Armadas, que constituyen un pilar fundamental para la seguridad, la estabilidad y la convivencia democrática".

Asimismo, ha subrayado "el papel esencial que desempeñan en situaciones de emergencia y en misiones humanitarias, donde siempre demuestran su compromiso con la ciudadanía, dentro y fuera de nuestras fronteras".

La consejera también ha puesto en valor "la estrecha colaboración entre las Fuerzas Armadas, las administraciones públicas y la sociedad civil", destacando que "actos como este contribuyen a reconocer públicamente una labor que, en muchas ocasiones, se desarrolla con discreción, pero con una enorme trascendencia para todos".

El evento ha contado con la presencia de autoridades civiles, militares y representantes de distintas instituciones como la presidenta del Parlamento de Cantabria, María José González Revuelta; el delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares; la alcaldesa de Santander, Gema Igual; el presidente del Tribunal de Justicia de Cantabria, José Arsuaga; el delegado de Defensa en Cantabria, Emiliano Blanco; y diputados del Parlamento de Cantabria.