Cantabria realiza 145 rescates en verano, 37 más que el anterior, la mayoría en montaña

Los rescates en junio se incrementaron un 141% respecto al año pasado

SANTANDER, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Emergencias 112 del Gobierno de Cantabria ha realizado un total de 145 rescates en lo que va de verano, en concreto entre el 1 de junio al 15 de septiembre, lo que supone 37 más que en el mismo periodo de 2024 (+34,26%), de los que la mayoría (83) han tenido lugar en la montaña, que son 30 más que el año pasado.

De los rescates restantes, 39 se llevaron a cabo en la playa, seis más que el año pasado; 13 en la costa (uno más); no hubo ninguno de espeleólogos, dado que solo se produjo una llamada por un retraso por la que se instaló el Puesto de Mando Avanzado (PMA) pero los implicados salieron por sus propios medios; y también hubo nueve accidentes deportivos (los mismos que el año pasado).

Así lo ha informado la consejera de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa, Isabel Urrutia, este miércoles a preguntas de la prensa.

Según ha detallado, por meses, el mayor incremento de rescates durante este periodo en comparación con el año pasado se produjo en junio, con un 141% más; seguido de julio, un 41% más; mientras que agosto y septiembre "siguen más o menos en el mismo porcentaje que el año pasado".

En este sentido, la consejera ha indicado que en julio de este año "ha hecho bastante mejor (tiempo)" que el año pasado, que fue "horrible".

Además, ha señalado que los meses de junio y agosto fueron los más activos en cuanto a los rescates en montaña, con 25 y 39, respectivamente.

En este punto, ha destacado que de los 41 rescates totales que se produjeron en junio, 25 de ellos fueron en montaña, además, "con situaciones de gravedad", ya que hubo dos fallecidos --un holandés y un alemán, de 70 y 74 años, en Picos de Europa-- y dos heridos graves --un alemán despeñado de la vía ferrata de La Hermida y una holandesa que se cayó de un caballo--.

En cuanto a las playas, ha apuntado que se produjo un descenso en los rescates en el mes de agosto porque en la segunda quincena ha hecho un tiempo "bastante malo", frente al mismo mes del año pasado que fue "maravilloso".

Urrutia ha avanzado que en la primera semana de octubre, el Ejecutivo hará un balance de todas las emergencias realizadas durante el verano, no solo rescates, sino también llamadas al 112.

La consejera ha hecho estas declaraciones en la rueda de prensa para informar de inversiones en el Servicio de Emergencias de Cantabria (SEMCA).