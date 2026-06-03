Cantabria rechaza la propuesta de financiación autonómica por "falta de transparencia, diálogo y equidad"

Archivo - El consejero de Economía de Cantabria, Luis Ángel Agüeros.- Archivo - GOBIERNO - Archivo

SANTANDER, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria ha rechazado la propuesta de reforma del sistema de financiación autonómica remitida por el Ejecutivo central por "falta de transparencia, diálogo y equidad".

El Ejecutivo autonómico considera que dicha propuesta no es aceptable "ni en la forma ni en el fondo" y ha censurado que ha sido elaborada "al margen" del diálogo multilateral de las comunidades autónomas.

Así lo ha informado en nota de prensa el consejero de Economía, Hacienda, Financiación Autonómica y Fondos Europeos, Luis Ángel Agüeros, quien ha remitido una carta al Ministerio de Hacienda, en la que comunica la posición del Ejecutivo cántabro y su decisión de no participar en las reuniones bilaterales planteadas.

Para Agüeros, "no es aceptable un modelo construido a partir de acuerdos bilaterales previos al margen del diálogo multilateral que debe regir un sistema que afecta a todas las comunidades autónomas", ni tampoco "un planteamiento improvisado, completamente nuevo y nunca debatido en el Consejo de Política Fiscal y Financiera".

El consejero ha indicado que la mayoría de las comunidades autónomas ya expresaron su rechazo a esta propuesta en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Así, ha mostrado su sorpresa por que ahora "se pretenda avanzar como si existiera un consenso generalizado", cuando en enero catorce de las quince comunidades autónomas de régimen común la rechazaran.

Asimismo, considera que la nueva documentación remitida por el Ministerio "evidencia carencias" en la presentación inicial de la propuesta.

En este sentido, la carta remitida por Cantabria señala que el propio Ministerio "reconoce la falta de transparencia" en la presentación realizada el pasado mes de enero, al ofrecer ahora "información y cifras que no fueron facilitadas entonces".

Para el titular de Economía, la reforma del sistema de financiación autonómica debe abordarse desde "la lealtad institucional", pero ha advertido de que "para que haya lealtad tiene que haber transparencia, diálogo real y respeto".

Por ello, ha insistido en que los criterios, las métricas y los elementos esenciales del sistema deben explicarse y debatirse conjuntamente en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Agüeros también ha lamentado que ninguna de las propuestas planteadas por Cantabria en los diferentes grupos de trabajo haya sido incorporada al modelo presentado por el Gobierno de España.

Y ha criticado el impacto que tendría la propuesta sobre la comunidad autónoma. "Cantabria no recibiría ni un solo euro adicional de los 21.000 millones previstos", ha advertido.

A su juicio, esta circunstancia supone "un agravio evidente y un desconocimiento profundo" de la realidad de la región, su orografía, sus infraestructuras, el envejecimiento poblacional y el coste real de prestar servicios en el territorio.

Por todo ello, el consejero ha reclamado un modelo que tenga en cuenta las características específicas de territorios como Cantabria. "Cantabria exige respeto, exige equidad y exige un sistema de financiación que reconozca nuestras singularidades y garantice los recursos necesarios para atender a nuestra ciudadanía en igualdad de condiciones", ha defendido.

Finalmente, ha reiterado la disposición del Gobierno de Cantabria a colaborar con el Estado para alcanzar un acuerdo, pero ha insistido en que este proceso debe desarrollarse de forma conjunta y con la participación de todas las comunidades autónomas.