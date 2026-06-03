Cantabria recibirá 2.685 millones de entregas a cuenta en 2026, 200 más

Declaraciones a la prensa del delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares. - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

SANTANDER, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

Cantabria recibirá un total de 2.685 millones de euros de entregas a cuenta por parte del Gobierno de España en 2026, lo que supone un 8,1% más que el año anterior (+200 millones de euros) y "la mayor cifra de su historia".

Así lo ha informado el delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, después de que el Consejo de Ministros aprobase este martes el decreto que actualiza las entregas a cuenta de las comunidades autónomas y que se publica en el Boletín Oficial de Estado (BOE) este miércoles.

"Nunca antes se había entregado tanto dinero a Cantabria", ha destacado el representante del Estado en la región, que ha apuntado que hay que sumar la liquidación de 2024, que ascenderá a 101 millones de euros, hasta sumar un total de 2.786 millones, un 4,8% más que el pasado año.

Casares ha puesto en valor el compromiso del Ejecutivo nacional con la Comunidad Autónoma de Cantabria, que, con esa cantidad, recibirá "justo 1.000 millones de euros más que con la actualización de entregas a cuenta de 2018".

"Se trata de las mayores entregas a cuenta jamás recibidas", ha subrayado.

SANTANDER RECIBIRÁ 77,1 MILLONES Y TORRELAVEGA 20,5

El delegado también ha ensalzado que, junto a la actualización de entregas a cuenta de las comunidades, en el Consejo de Ministros se aprobaron las correspondientes a las entidades locales, y los ayuntamientos de Cantabria recibirán 204 millones de euros, un 8,6% más que en 2025.

En este punto, ha destacado las cuantías que recibirán los principales ayuntamientos, con 77,1 millones de euros en el caso de Santander (+6 millones) y 20,5 millones en Torrelavega (+1,5 millones).

En el caso de las entidades locales, ha indicado que se habilita a los ayuntamientos a utilizar su superávit y los remanentes de tesorería para realizar Inversiones Financieramente Sostenibles (IFS), a lo que se suma un régimen excepcional para emplear esos fondos en vivienda durante los próximos cuatro ejercicios.

Casares ha enfatizado el "compromiso firme" del Gobierno de España con los cántabros al transferir que "más recursos que nunca" al Ejecutivo regional, al que además se asignan "importantes partidas todas las semanas en conferencias sectoriales".

En este punto, se ha referido a la reciente aprobación del Plan Estatal de Vivienda en conferencia sectorial, que supondrá 133 millones para Cantabria en cinco años.