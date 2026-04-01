Cantabria recibirá cerca de 400.000 euros adicionales por su buena ejecución de las ayudas de la PAC

La consejera de Desarrollo Rural, María Jesús Susinos, comparece en la comisión parlamentaria para informar de los Presupuestos de su departamento para 2026 - GOBIERNO

SANTANDER, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

Cantabria recibirá cerca de 400.000 euros adicionales a través del Mecanismo de Buena Ejecución por situarse entre las comunidades autónomas con mayores niveles de ejecución de las ayudas de la Política Agraria Común (PAC), superando el 72% de los fondos disponibles.

Una gestión que ha sido reconocida en el marco de las reuniones con el Ministerio y el resto de las autonomías, y que ha derivado en esa dotación adicional que se destinará a "reforzar el apoyo al sector", según ha anunciado este miércoles la consejera de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación, María Jesús Susinos.

Lo ha hecho en su comparecencia en el Parlamento para presentar el Presupuesto de su Consejería para 2026. En su intervención ha asegurado que el Gobierno de Cantabria ha pagado a los ganaderos más de 36 millones de euros correspondientes a distintas líneas de ayudas y "no tiene pendiente de pago ninguna subvención fuera de los plazos establecidos".

Tras aclarar que el periodo de pago de las ayudas de la Política Agraria Común (PAC) no coincide con el año natural, ya que se extiende del 16 de octubre al 30 de junio del año siguiente, Susinos ha recalcado que las subvenciones pendientes se encuentran dentro del calendario previsto, y que el Ejecutivo mantiene su compromiso de "agilizar los pagos e incluso adelantarlos cuando sea posible".

Respecto al presupuesto de la Consejería para 2026, que asciende a 125,4 millones de euros e incrementa un 3,5% respecto al ejercicio anterior, Susinos lo ha calificado de "ambicioso, sólido y comprometido con el futuro del sector primario", destacando que las cuentas son fruto del diálogo y del consenso con los agentes implicados. En este sentido, ha recordado que tanto los ganaderos como la Mesa del Diálogo Social ya las respaldaron.

La consejera ha afirmado que el objetivo del Ejecutivo es dotar de "estabilidad y certidumbre al medio rural", y ha destacado que, con la incorporación de fondos europeos FEADER y FEAGA, el volumen total gestionado alcanza los 197,4 millones de euros.

Desde el Grupo Regionalista han exigido a Susinos que entregue antes del 9 de abril la documentación que garantice el "pago íntegro" de las ayudas comprometidas al sector primario y un calendario anual de subvenciones con el pago de las mismas para el ejercicio 2026.

En este sentido, los regionalistas han advertido que lo único que han pedido en este área para apoyar las cuentas fue garantizar documentalmente el pago íntegro de todas las ayudas y establecer un calendario anual de convocatorias, así como el pago de las mismas en el mismo ejercicio presupuestario de su resolución, "y eso no se ha cumplido". "Traigan el calendario, digan qué ayudas van a convocar y cuándo se van a pagar".

"NO HAY CAMBIOS"

Mientras, desde el Grupo Socialista han opinado que las cuentas son "una mera reiteración del documento ya debatido en noviembre" ya que "apenas se han introducido modificaciones en las partidas, lo que evidencia que no se escuchó al Parlamento" cuando devolvió el proyecto presupuestario anterior al Gobierno a finales de 2025 mediante la enmienda a la totalidad. Además, los socialistas creen que el acuerdo con el PRC para que apoye los Presupuestos "no se traduce en mejoras sustantivas" en esta Consejería.

También Vox ha apuntado que "no se han producido cambios económicos" y ve "mucho de eslóganes" en estas cuentas, tras los que "luego habrá que ir viendo la realidad práctica". Además, ha advertido a Susinos que "no se puede hablar de estabilidad y certidumbre en un sector que tiene de todo menos estabilidad y certidumbre".