Cantabria reclama a Europa un impulso urgente a las conexiones ferroviarias con Madrid y Bilbao

El consejero de Fomento mantiene un encuentro con el coordinador europeo del Corredor Atlántico y la coordinadora del Espacio Marítimo Europeo - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 27 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Fomento de Cantabria, Roberto Media, ha trasladado al coordinador europeo del Corredor Atlántico, François Bausch, y a la coordinadora del Espacio Marítimo Europeo, Gessine Meissner, la necesidad de que la Unión Europea apueste e impulse "lo antes posible" las conexiones ferroviarias de la comunidad con Madrid y Bilbao, al considerar que son infraestructuras "estratégicas" para no perder competitividad respecto al resto de regiones del norte de España y Europa.

Durante la reunión, celebrada en el Puerto de Santander y que ha contado también la asistencia del presidente de la Autoridad Portuaria de Santander (APS), Cesar Díaz, el consejero ha reclamado el "apoyo explícito" de Europa a estos proyectos ferroviarios, especialmente al enlace con Bilbao, al que ha definido como "fundamental" para conectar Cantabria con el corredor atlántico y con el Mediterráneo.

Media ha subrayado que Cantabria "siempre ha llegado tarde en el ámbito de las infraestructuras" y ha advertido de que la comunidad no puede volver a quedarse atrás en el desarrollo de comunicaciones estratégicas.

En materia ferroviaria, el Ejecutivo autonómico considera prioritarias dos conexiones: la mejora de la línea con Madrid y el desarrollo de un tren de altas prestaciones entre Santander y Bilbao, tanto para mercancías como para pasajeros.

Respecto al enlace con Madrid, Media ha señalado que parte del trazado ya se encuentra en obras y otros tramos en fase de proyecto hasta Reinosa, aunque ha insistido en la necesidad de acelerar la mejora entre Reinosa y Santander, especialmente en los tramos con mayores dificultades orográficas.

En el caso de la conexión con Bilbao, el consejero ha destacado que el trazado actual, de unos 100 kilómetros, tiene un tiempo de viaje de tres horas y media, una situación que, a su juicio, "lastra la competitividad" de Cantabria y dificulta su integración en las grandes redes logísticas europeas.

"Necesitamos que esta conexión se incorpore plenamente al arco atlántico. Sabemos que tardará años en ejecutarse, pero necesitamos un respaldo claro porque es una infraestructura esencial para nuestras empresas y para el puerto", ha señalado.

Durante el encuentro, el presidente de la APS ha explicado los proyectos que se están desarrollando en esta infraestructura para mejorar la posición del puerto como nodo estratégico europeo. Sobre este asunto, Díaz ha destacado especialmente "unas fortalezas muy relevantes que justifican por sí solas la configuración de una autopista ferroviaria entre Santander y Madrid, que resulta clave para establecer un verdadero corredor verde entre el centro peninsular, Reino Unido y el norte de Europa".

CENTRO LOGÍSTICO DE LA PASIEGA

Durante el encuentro también se ha abordado el desarrollo del centro logístico de La Pasiega, donde está prevista una estación intermodal conectada con el Puerto de Santander.

El proyecto contará con cofinanciación del Gobierno de España y ocupará una superficie de dos millones de metros cuadrados.

El Gobierno cántabro ha defendido además el papel estratégico del Puerto de Santander en la economía regional. Según los datos aportados durante la reunión, la infraestructura representa el 13,7% del PIB de Cantabria y el 11,1% del empleo. "El puerto es nuestra mayor empresa y tiene una enorme importancia para una comunidad con un PIB industrial que roza el 20%", ha afirmado.

El Ejecutivo autonómico ha insistido en que el desarrollo de estas infraestructuras es una demanda del tejido empresarial cántabro para mantener la competitividad de la comunidad en el contexto del norte de España y de Europa.