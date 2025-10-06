Cantabria recoge el premio Fitur 2025 al Mejor Estand de Comunidades Autónomas

Cantabria recoge el premio Fitur 2025 al Mejor Estand de CCAA, reconocido en la 45 edición de la Feria Internacional de Turismo por su originalidad - GOBIERNO

La directora de Turismo, acompañada de la de Cantur, recibe el galardón en un acto celebrado en el Teatro Real de Madrid

SANTANDER, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Cantabria ha recogido este lunes el Premio al Mejor Estand en la categoría de Instituciones y Comunidades Autónomas otorgado en la 45 edición de Fitur, la Feria Internacional de Turismo, celebrada el pasado mes de enero en Madrid.

La directora general de Turismo y Hostelería de la región, María Saiz, ha recogido el galardón de manos del vicepresidente ejecutivo de IFEMA Madrid, Daniel Martínez, en un acto que ha tenido lugar en el Teatro Real de la capital y al que también ha asistido la directora de Cantur, Inés Mier.

El galardón, que fue otorgado por unanimidad del jurado, reconocía el diseño, la imagen y funcionalidad del espacio del Gobierno regional en Fitur, cita desarrollada del 22 al 26 de enero.

La entrega de galardones ha reunido a los responsables de la feria e IFEMA y a representantes del Ministerio de Industria y Turismo y de las instituciones y empresas premiadas.

Saiz también ha estado acompañada, además de por Mier, por el director Comercial y Marketing de Cantur, José Ramón Álvarez, ha informado el Gobierno en una nota de prensa.

LOS CUATRO ELEMENTOS Y 550 HEXÁGONOS

Con los cuatro elementos de la naturaleza (agua, tierra, fuego y aire) como protagonistas, el estand regional buscaba resaltar los paisajes y las fortalezas que hacen de Cantabria un "destino referente del turismo de naturaleza, rural y activo".

El espacio cántabro presentaba una puesta en escena "envolvente y con efectos sonoros y visuales" a través de un muro de 550 hexágonos de luces y espejos en continuo cambio.

El objetivo del estand, que se estrenó el pasado enero y que en Fitur 2026 repetirá diseño aunque con la introducción de alguna novedad, buscaba ofrecer una "imagen dinámica, innovadora y sostenible", acorde con los objetivos marcados por la estrategia turística del Gobierno de Cantabria.

El jurado destacó en su valoración la "originalidad" del estand cántabro para mostrar la imagen y atractivos de la oferta turística regional "a través de una geometría única replicada cientos de veces, como un fractal, en distintos tamaños, colores e incluso, texturas".

Asimismo, el acta reconocía "la mezcla de elementos rústicos con tecnología punta de forma tan natural como auténtica siendo el hexágono el hilo conductor de este bucle caleidoscópico que transita de un estado a otro con un ritmo vital al igual que lo hace la naturaleza en los parajes cántabros".

Además de Cantabria, en la pasada edición de Fitur fueron premiados Canarias y Euskadi, en la categoría de Comunidades Autónomas; Omán, República Dominicana y Tailandia, en Países y Regiones; y Sandos Hotels, Iberia y Hesperia World, en Empresas.

También fueron reconocidos por su participación sostenible los espacios de Grupo Piñero, Ayuntamiento de Castelldefels, Paradores, Turismo de Extremadura y B&B Hotels.