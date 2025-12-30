Archivo - Cantabria recurre otra resolución para trasladar a un menor migrante desde Canarias - Antonio Sempere - Europa Press - Archivo

SANTANDER 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de Cantabria ha autorizado a la Dirección General del Servicio Jurídico para interponer un nuevo recurso contencioso-administrativo contra la resolución de traslado a Cantabria de un menor extranjero desde Canarias.

Se trata de la resolución firmada por el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, con fecha de 12 de diciembre de 2025, relativa al traslado y reubicación en Cantabria de una persona extranjera menor de edad acogida en Canarias, ha informado el Ejecutivo regional.

Este recurso se suma a los otros seis que el Gobierno cántabro interpuso con anterioridad, igualmente contencioso-administrativos, contra sendas resoluciones, cuatro de la delegada del Gobierno en Ceuta y otras dos de Canarias.

Las primeras, fechadas el 1 y 2 de octubre, ordenaban el traslado y reubicación en Cantabria de dos menores acogidos en la ciudad autónoma; las segundas, del 13 y el 21 de octubre, daban la misma orden para otros dos menores extranjeros acogidos en Canarias; y las terceras, en noviembre, para acoger a dos menores migrantes también procedentes de Ceuta. De esta forma, Cantabria ha recurrido siete resoluciones de traslados.

Además, la Administración regional recurrió ante el Tribunal Supremo el decreto que establece la distribución de menores migrantes desde Canarias, Ceuta y Melilla a las comunidades, de los que 156 se asignaron a Cantabria.

OTROS ACUERDOS

Por otro lado, también dentro de las competencias de la Consejería de Presidencia, el Consejo de Gobierno ha ratificado en su reunión el incremento retributivo para el personal Administración regional, con un aumento global del 2,5 por ciento respecto a las retribuciones vigentes a 31 de diciembre de 2024, con el incremento adicional y consolidable del 0,5% recogido en la normativa estatal.

Este ajuste se aplicará en términos homogéneos para todo el personal, sin incremento en los gastos de acción social, que se mantendrán en los niveles de 2024. El pago se efectuará en la nómina de enero de 2026 para el personal funcionario, estatutario y laboral representado en la Mesa General de Negociación, que ha adoptado esta medida por unanimidad.

Por otro lado, el Consejo ha aprobado el nombramiento de Diana Rubio como nueva asesora de Protocolo del Ejecutivo regional, tras la jubilación del funcionario Eduardo Castillo, que ocupaba el cargo de jefe de Protocolo. Rubio ocupaba hasta la fecha el cargo de asesora de Comunicación y Protocolo de la Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía.

El servicio de protocolo está compuesto por tres plazas: jefe de protocolo, técnico de protocolo y un administrativo. El Gobierno ha trasladado que, ante la imposibilidad de cubrir ni tan siquiera la plaza de técnico al haber quedado vacante porque ninguno de los candidatos que se presentaron cumplían los requisitos de titulación exigidos, se cubrirá con personal eventual el puesto de jefe mientras se reestructura la organización del servicio sin que ello conlleve ni duplicidades ni gastos añadidos.

Por otra parte, el Consejo ha aprobado la declaración de urgencia para ocupar los terrenos necesarios para ejecutar el proyecto de construcción de un vial que mejorará la salida de vehículos desde el centro de Liérganes, a solicitud del Ayuntamiento, que tramitó el expediente de expropiación forzosa por procedimiento de urgencia.

El Ejecutivo justifica la medida por la "necesidad imperiosa de garantizar la seguridad vial en una zona crítica" del municipio, donde confluyen el consultorio médico, el ayuntamiento y el colegio. Actualmente, el cruce del Paseo de Velasco con la carretera autonómica CA-260 presenta "graves problemas de circulación, especialmente para los autobuses escolares, lo que genera riesgos significativos para la población", ha explicado.