Cantabria reducirá deuda con los 220 millones que no gastará por no tener Presupuestos

Archivo - La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, y el consejero de Economía, Luis Ángel Agüeros. - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria, en caso de acabar el 2025 sin unos Presupuestos -ya rechazados por PRC, PSOE y Vox-, destinará a reducir la deuda autonómica los 220 millones de diferencia respecto a las cuentas prorrogadas.

Así lo ha avanzado el consejero de Economía del Ejecutivo regional, Luis Ángel Agüeros, durante una entrevista en Radio Nacional de España, en la que ha confirmado que esa medida estaría "muy bien para la Hacienda de Cantabria". Sin embargo, ha lamentado que esa cantidad "no revierta a los ciudadanos, que han pagado esas cantidades con sus impuestos".

"Tener esos fondos y no poder devolvérselos a la sociedad en forma de inversión, yo creo que es un lujo que Cantabria no se debería poder permitir", ha declarado el consejero.

Actualmente, la deuda de Cantabria asciende a 3.229 millones de euros, por lo que la región podría terminar el año 2026 por debajo de los 3.000 millones de deuda.

La deuda presente es una cantidad que se ha visto reducida en torno a "80 ó 90 millones" desde la llegada del Partido Popular al Gobierno regional en 2023.

En este sentido, la estimaciones avanzadas por el consejero sobre el 2025 reflejan que el año habría terminado con una deuda "en torno al 15,5%" del Producto Interior Bruto (PIB) de la región, un porcentaje que se habría reducido en más de seis puntos desde 2023. La reducción del ratio con respecto al PIB durante los próximos ejercicios supondría una disposición de "mayores recursos", ha dicho.

Durante 2024 y 2025, el Gobierno de Cantabria ha presupuestado "equilibrio" porque "no solo no hemos generado un euro de deuda adicional sino que con los excedentes hemos ido mordiendo poco a poco la cantidad global de deuda", ha explicado Agüeros.

El titular de Hacienda ha detallado que durante el 2026, su Consejería irá "mes por mes" en materia de tesorería "y en función de la rapidez" del Estado en ingresar los impuestos recaudados en 2024, decidirán si se debe recurrir endeudamiento a corto plazo, como ocurrió el pasado junio, "pero siempre devolviéndolo durante el propio ejercicio presupuestario".

NO SUBIRÁ IMPUESTOS

Por otro lado, Agüeros ha avanzado que Cantabria no subirá impuestos, ya que las dos reformas fiscales que se han realizado durante esta legislatura "han producido una mayor recaudación con menos tipos".

Según el consejero, las bajadas en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), el Impuesto de Trasnmisiones y el de Sucesiones "han sido buenísimas" porque han conseguido recaudar más "frente a lo que otros decían", ha dicho el consejero.

En esta línea, el Gobierno de Cantabria no se plantea subir impuestos y el consejero ha indicado que el proyecto presupuestario del PP contemplaba medidas concretas de rebajas fiscales en materia de vivienda, pero la negativa "ha impedido ponerlas en práctica".