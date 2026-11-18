Archivo - Facultad de Ingeniería Industrial y Telecomunicaciones de la Universidad de Cantabria. - UC - Archivo

SANTANDER 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha aprobado la concesión de una subvención por importe de 78.000 euros a la Universidad de Cantabria (UC) para financiar el desarrollo del programa de la Cátedra de Seguridad, Planificación y Competitividad Industrial, una iniciativa orientada a fortalecer la innovación, la modernización y la competitividad del sector industrial de la comunidad autónoma.

La ayuda, se financiará con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para 2026 y permitirá desarrollar, entre octubre de 2026 y septiembre de 2027, una serie de actuaciones relacionadas con la investigación, la formación especializada y la transferencia de conocimiento al tejido productivo cántabro.

En un comunicado, el Ejecutivo ha destacado que el objetivo de esta iniciativa es consolidar un espacio de colaboración entre la Administración autonómica, el ámbito universitario y las empresas para promover la mejora continua de la industria regional en áreas estratégicas como la seguridad industrial, la competitividad empresarial, la sostenibilidad, la innovación y la transformación tecnológica.

Entre las actuaciones previstas, figura la promoción de iniciativas dirigidas a fomentar la modernización de la industria cántabra y la divulgación de nuevos avances tecnológicos aplicables a los procesos productivos.

Asimismo, la Cátedra continuará impulsando estudios relacionados con la seguridad y la inspección de procesos y productos industriales, contribuyendo a mejorar los estándares de calidad y seguridad del sector.

Además, el programa contempla la organización de encuentros periódicos con empresas, jornadas técnicas, congresos, conferencias y seminarios especializados, así como la participación en foros científicos y técnicos de referencia para favorecer el intercambio de conocimiento y experiencias entre investigadores, expertos y profesionales.

Asimismo, la Cátedra desarrollará actividades de investigación y estudio destinadas a analizar la situación de la industria manufacturera de Cantabria, evaluar su posicionamiento competitivo y fomentar la participación en proyectos de modernización industrial y sostenibilidad en convocatorias regionales, nacionales e internacionales.

Entre sus líneas de trabajo, también se incluye el apoyo a tesis doctorales y proyectos de investigación vinculados a las áreas de conocimiento de la cátedra, reforzando la generación de conocimiento especializado y su aplicación práctica en el ámbito empresarial.

En materia formativa, el programa prevé la organización de conferencias, seminarios, cursos de verano y actividades de capacitación orientadas a estudiantes, profesionales y empresas.

Asimismo, contempla la concesión de becas, ayudas y premios a trabajos de fin de grado, trabajos fin de máster y concursos de ideas, con el objetivo de estimular el talento, la innovación y la excelencia académica en ámbitos relacionados con la industria.