Cantabria refuerza su estrategia para acceder a fondos europeos de I+D+i

SODERCAN organiza una jornada sobre Horizonte Europa con la participación de representantes del CDTI, Acorde y CTC - SODERCAN

SANTANDER, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

Cantabria ha dado hoy un paso más para mejorar su posicionamiento en programas europeos de innovación con la celebración de la jornada 'Horizonte Europa CDTI. Clúster 4 y Clúster 5', organizada por la Sociedad para el Desarrollo de Cantabria, SODERCAN (www.sodercan.es), para acercar a empresas, universidades y centros tecnológicos y de investigación las claves para acceder a financiación europea.

La sesión ha contado con la participación de representantes nacionales del CDTI, que han trasladado de forma directa las prioridades actuales de las convocatorias europeas, los criterios de evaluación y las oportunidades reales para que el tejido empresarial cántabro se integre en consorcios internacionales.

Durante la jornada se ha puesto de relieve la importancia de reforzar la presencia del tejido empresarial de Cantabria en el programa Horizonte Europa, donde en el periodo 2021-2024 la región ha captado 28,3 millones de euros, el 0,6% del total nacional, con la participación de 29 entidades en 76 actividades de I+D+i.

En este contexto, el encuentro ha permitido a las empresas asistentes conocer de primera mano cómo mejorar su posicionamiento en proyectos europeos, especialmente en áreas estratégicas como la industria, la energía, la sostenibilidad o las tecnologías avanzadas, ámbitos prioritarios dentro de los Clústeres 4 y 5.

CASOS REALES DESDE CANTABRIA

La sesión ha incluido además un apartado de casos de éxito, en el que se ha mostrado la experiencia práctica de participación en proyectos europeos de la empresa cántabra Acorde Technologies y el Centro Tecnológico CTC.

Ambos han compartido su experiencia en la captación de fondos europeos, aportando una visión aplicada sobre cómo transformar capacidades empresariales en proyectos internacionales.

Además de las ponencias, la jornada ha incluido reuniones individuales (one-to-one) con los expertos del CDTI, facilitando a las empresas participantes un contacto directo orientado a resolver dudas, identificar oportunidades concretas de colaboración y financiación.

Como complemento, se han presentado las herramientas que SODERCAN pone a disposición del tejido empresarial de Cantabria para impulsar su participación en proyectos europeos, como el servicio de búsqueda de socios de la Enterprise Europe Network (EEN) o el programa de capacitación ASFITEC, orientado a mejorar la calidad de las propuestas.

Este formato ha permitido avanzar en uno de los principales retos del ecosistema regional: pasar del conocimiento de las oportunidades a la participación efectiva en programas europeos.

La jornada ha servido así no solo como un espacio informativo, sino como un punto de activación del ecosistema regional de I+D+i, orientado a generar nuevas oportunidades de crecimiento para las empresas de Cantabria.

El encuentro, celebrado en la sala multiusos del Edificio Bisalia, en el Parque Científico y Tecnológico de Cantabria (PCTCAN), se enmarca en la estrategia de apoyo a la internacionalización de la I+D impulsada por SODERCAN, con el objetivo de incrementar la participación, el liderazgo en proyectos europeos y el retorno de fondos para la región.

Horizonte Europa es el programa marco de investigación e innovación de la Unión Europea para el periodo 2021-2027, dotado con un presupuesto de 95.517 millones de euros.