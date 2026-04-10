Cantabria refuerza su posicionamiento turístico internacional con una acción promocional en Hungría

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SANTANDER, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, a través de Cantur, ha promocionado el destino Cantabria en Budapest con el objetivo de reforzar su posicionamiento turístico internacional y dar a conocer en el mercado del centro y este de Europa sus principales atractivos.

La iniciativa, celebrada este jueves en la Embajada de España en Budapest con la asistencia de alrededor de 60 profesionales del sector, entre turoperadores, agentes de viaje y medios de comunicación especializados, ha sido organizada por Cantur en colaboración con la Oficina Española de Turismo (OET) de Viena, responsable de la promoción turística de España en el mercado húngaro y centroeuropeo, y con las sociedades de promoción turística de País Vasco y La Rioja.

La acción tiene como principal objetivo atraer viajeros de toda la zona de influencia de Hungría, aprovechando las conexiones aéreas con el norte de España, entre ellas las operadas por la compañía Wizz Air desde el aeropuerto Seve Ballesteros a Tirana (Albania), Sofía (Bulgaria) y Bucarest (Rumanía).

El evento ha contado con la participación del embajador de España en Hungría, Luis Ángel Redondo Gómez; la consejera de Turismo de las Embajadas de España en Austria, República Checa, Hungría, Eslovenia, Eslovaquia, Bulgaria y Rumanía, Inmaculada Aguado-Muñoz Ramírez; el delegado de la OET de Viena, Jaime Hecht Lombardo; la directora de Turismo del Gobierno Vasco, Clara Navas, así como técnicos de Cantabria, de La Rioja y de la aerolínea Wizz Air.

El acto ha incluido intervenciones institucionales, presentaciones de cada destino y un espacio de networking acompañado de un cóctel en el que Cantabria ha ofrecido anchoas como producto representativo.

La comunidad ha presentado sus principales recursos turísticos, destacando su patrimonio natural, cultural y gastronómico, en una intervención a cargo del técnico de Promoción Turística Daniel Ruiz.

La exposición ha formado parte de un programa conjunto en el que también han participado representantes del País Vasco, de La Rioja y de la aerolínea Wizz Air.

Con esta acción, la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte continúa reforzando el posicionamiento de Cantabria en mercados internacionales estratégicos y apostando por la colaboración institucional y la conectividad aérea como palancas para atraer visitantes y dinamizar el sector turístico regional.