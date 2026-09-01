Cantabria registra 32 muertes atribuibles al calor en agosto, más del doble que hace un año

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SANTANDER 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

Cantabria ha registrado 32 fallecimientos asociados a las altas temperaturas en agosto, más del doble que en el mismo mes del año pasado, cuando se contabilizaron 13 muertes en la región atribuibles al calor. Esto supone un aumento del 146,15 por ciento.

Sin embargo, si se compara con julio o junio, se ha producido un descenso, pues en ambos meses hubo medio centenar de decesos vinculados a esta causa en la comunidad autónoma, según datos del Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria (MoMo).

De acuerdo con el organismo, dependiente del Instituto de Salud Carlos III, las muertes por altas temperaturas en agosto en Cantabria estuvieron repartidas a lo largo del mes, ya que en la primera quincena se registraron 14 y en la segunda se contabilizaron 18.

En esta última parte de agosto, hubo seis días consecutivos con dos fallecimientos diarios, del 25 al 30, ambos inclusive, mientras que en la primera quincena hubo dos decesos por jornada el 15, el 14, y el 13. En los demás días del mes se contabilizó un fallecimiento o ninguno.

DATOS NACIONALES

España ha registrado 2.149 muertes asociadas a las altas temperaturas en agosto, 35 menos que en el mismo mes del año pasado, cuando el MoMo estimó 2.184 fallecimientos.

Supone el segundo mayor dato para agosto desde que comenzó a funcionar este sistema, en 2015, solo superado por la citada cifra de 2025. En cuanto al perfil de los fallecidos en dicho periodo de tiempo, 1.283 fueron mujeres y 866, hombres. La mayoría, 2.064, tenían más de 65 años y, entre estos, 1.285 eran mayores de 85 años.

Por comunidades autónomas, se estima que en Cataluña se ha producido el mayor número de muertes (1.164) asociadas al calor, seguida de Comunidad Valenciana (227), Andalucía (138), Castilla y León (l97) y Canarias (80).

A estas le siguen Galicia (70), País Vasco (66), Aragón (64), Castilla-La Mancha (56), Madrid (53), Navarra (45), Cantabria (32), Murcia (19), Asturias (19), Extremadura (10), La Rioja (5), Baleares (2) y Melilla (1). En Ceuta, el sistema no estima fallecimientos por esta causa.

Desde que se activó el Plan Calor 2026 y se puso en marcha MoMo, se estima que han fallecido 5.234 personas por causas relacionadas con las altas temperaturas. A las 2.149 estimadas durante agosto, hay que sumar las 123 de mayo -contabilizadas a partir del día 22-, las 937 de junio y las 2025 de julio.