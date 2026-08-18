Cantabria registra 58 incendios forestales y 120 hectáreas quemadas desde junio

Archivo - Incendio forestal en Cantabria.- Archivo - TWITTER 112 CANTABRIA - Archivo

SANTANDER 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

Cantabria ha registrado en los últimos tres meses --junio, julio y lo que va de agosto-- un total de 58 incendios forestales y 120 hectáreas quemadas.

En concreto, 17 incendios tuvieron lugar en junio, 29 en julio y 12 este mes de agosto, ha informado la consejera de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa, Isabel Urrutia, este martes en declaraciones a la prensa, en las que ha señalado que "tenemos que seguir vigilantes y seguir estando ahí, al pie del cañón".

Según ha señalado, estos incendios se suman a los otros 738 focos que se registraron en los cinco primeros meses del año --de enero a mayo-- y que afectaron a más de 15.500 hectáreas en la comunidad autónoma, superando la media de los últimos años.

Urrutia, que se ha reunido con alcaldes para presentar las guías de respuesta contra incendios forestales, en el CIMA, ha destacado la importancia de trabajar junto a los consistorios para prevenir, anticiparse y dar una respuesta rápida ante estas emergencias.

Cuestionada sobre las oposiciones de bomberos forestales y agentes del medio natural, la consejera ha indicado que el proceso selectivo, que ya ha comenzado, continuará en septiembre y espera que en el último trimestre del año se puedan cubrir las plazas.

Según ha apuntado, con la nueva normativa que aprobó el Gobierno de España, se ha producido una jubilación "masiva" y "muy rápida" de "muchos" agentes y bomberos forestales.

Así, ha aseverado que, pese a que la región tiene una plantilla con "bastante temporalidad" y la lista está "agotada", el Ejecutivo autonómico ha puesto encima de la mesa "todas las medidas" para poder seguir cubriendo y reforzando "cuanto antes" el Servicio de Prevención de Incendios Forestales.

Asimismo, ha aclarado que este servicio seguirá en la Consejería de Desarrollo Rural, pese a que la emisora de atención a emergencias cambiará su lugar físico y pasará a estar en la sala 112.