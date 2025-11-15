Cantabria registra dos nuevos incendios forestales activos en Valdáliga

Vista del humo ocasionado por un Incendio forestal en Puente Viesgo.-ARCHIVO - Juanma Serrano - Europa Press

SANTANDER 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

Cantabria registra a estas horas dos incendios forestales activos en el municipio de Valdáliga. En concreto, se están produciendo en los parajes de Rábago y El Escudo, según el parte facilitado por el Gobierno a última hora de esta tarde.

Por otra parte, se mantienen controlados los focos de la Sierra del Dobra, que afecta a los municipios de Torrelavega y Los Corrales de Buelna, y el incendio de Bejes, en Cillorigo de Liébana.

Todas las comarcas están activadas con el Nivel 2 del Operativo de Extinción de Incendios Forestales, a excepción de las comarcas 1 (Liébana Norte), 2 (Liébana Sur), 5 (Campoo) y 6 (Valderredible).